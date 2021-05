Lahdessa keskussairaalassa koronaepidemia – ravintoloissa joukkoaltistumisia: katso lista paikoista

Joukkoaltistumisia on todettu lisäksi lahtelaisissa ravintoloissa.

Päijät-Hämeen keskussairaalan sisätautiosastolla on todettu koronaepidemia. Asiasta kertoo Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä tiedotteessaan.

– Tähän mennessä tartunta on varmistunut kahdella potilaalla ja yhdellä henkilökuntaan kuuluvalla. Koko osaston henkilökunta ja potilaat on testattu kertaalleen, tiedotteessa kerrotaan.

Lahdessa sijaitsevassa sairaalassa on asetettu karanteeniin nelisenkymmentä potilasta ja toistakymmentä henkilökuntaan kuuluvaa. Tartunnanlähde on alustavasti selvinnyt, mutta jäljitys on vielä osin kesken. Osastolle ei oteta toistaiseksi uusia potilaita.

Osastonsulku aiheuttaa merkittävän häiriön sairaalan normaaliin toimintaan. Sairaalan suunniteltua toimintaa joudutaan supistamaan tästä päivästä eteenpäin ensi viikon loppuun asti päivystysvalmiuden ylläpitämiseksi. Siirrettävissä olevat leikkaukset tehdään toiminnan palattua normaaliksi.

Joukkoaltistumisia on havaittu lahtelaisissa ravintoloissa.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä kehottaa kyseisinä aikoina ravintoloissa asioineita seuraamaan vointiaan ja tarvittaessa hakeutumaan herkästi koronatestiin, jos vähäisiäkään oireita ilmenee.

Lahdessa Santa Fe -ravintolassa keskiviikkona 12.5. klo 11–12 sekä klo 15–18 asioineet ovat voineet altistua koronavirukselle. Myös torstaina 13.5. Kokka Bistrossa klo 13–14, Piano Paviljongissa klo 14–15, Santa Fe -ravintolassa klo 16–17 ja klo 18–19 sekä ravintola Teerenpelissä klo 17–18 asioineet ovat voineet altistua koronavirukselle.