Jopa +30 astetta: Venäjän helle puskee Suomeen – tänään on viikon kuumin päivä

Keskiviikoksi on luvassa hyvin lämmintä Pohjois-Karjalaan. Päivän ylin lukema voi olla jopa yli 30 astetta Ilomantsin ja Joensuun seuduilla.

Sää on tänään lännessä sateista, mutta maan itäosiin on luvassa erittäin lämmintä. Suomi jakautuu kahteen alueeseen itä–länsi suunnassa. Lännessä satelee runsaasti vettä, ja siellä on viileää. Idässä on helteistä.

– Länsi-Suomessa on sateista, mutta Suomen itäpuolelta eli rajan takaa Venäjältä kurkottelee kohti Suomea hyvin lämmintä ilmaa, Forecan päivystävä meteorologi Jenna Salminen kertoo Ilta-Sanomille.

Venäjällä oli erittäin lämmintä jo aamulla.

– Venäjällä vallitsevat ennusteen mukaan keskiviikkona yli 30 asteen helteet tänään ja lämmin ilma tulee Suomen puolelle, varsinkin Pohjois-Karjalaan. Venäjän puolella on mitattu keskiviikkona aamulla yhdeksältä Laatokan itäpuolella 25 astetta lämmintä.

– Korkeimmat lämpötilat ovat Suomessa päivällä Joensuun ja Ilomantsin seuduilla, missä on hellettä. Päivän ylimmät lämpötilat voivat olla jopa yli +30 astetta, Salminen sanoo.

Lämpöaalto iski jo aamulla

Salminen kertoo, että lämpeneminen näkyi jo aamulla, kun Tohmajärvellä mitattiin +20,4 astetta lämmintä.

– Keskiviikko on ennusteen mukaan viikon lämpimin päivä. Myös Etelä-Karjalassa ja Savossa on lämmintä. Lukemat voivat olla siellä ylimmillään 20–30 astetta.

Foreca kertoo Suomen erikoisesta tilanteesta myös Twitter-tilillään.

Länsi-Suomessa on hieman viileämpää kuin idässä. Ukkosrintama jakaa siis maata kahtia.

– Ukkosrintama kulkee Uudeltamaalta Jyväskylän kautta kaarevassa linjassa kohti Oulua, Salminen kertoo.

Viikonloppuna viilenee

Viikonloppua kohden sää hieman viilenee Suomessa. Pilvisyys lisääntyy ja lämpötilat jäävät alhaisemmiksi keskiviikon jälkeen. Torstaina ukkoset heikkenevät, vaikka iltaa kohden niitä voidaan odottaa itäiseen Suomeen.

– Lämpimin ilma pysyy viikonloppuna itärajan tuntumassa, missä voi olla vielä 20 astetta lämmintä, mutta Suomeen on tulossa uusia sateita, joten harvinaisista 30 asteen helteisestä säästä nautitaan todennäköisesti vain keskiviikkona, hän sanoo.

Kaakosta saapuu viikonlopuksi Suomeen uusia matalapaineita viikonlopuksi. Länsi-Suomessa lämpötilat putoavat selvästi, paikoin jopa 10 asteen tienoille.