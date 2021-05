Suomi pärjäsi surkeasti kansainvälisessä vertailussa: kallis ja epäystävällinen

Muiden muassa Viro ja Romania päihittivät Suomen ekspatriaattien kyselyssä.

Suomi on täällä asuvien ulkomaalaisten mielestä puhdas mutta sisäänpäinkääntynyt.­

Suomalaiset nauttivat elämästään Suomessa, mutta ulkomaalaisille Suomi ei ole ”maailman onnellisin maa”.

Ulkomailla asuville ihmisille palveluja tarjoava yritys InterNations on julkaissut vuosittaisen tutkimuksensa eri maiden viihtyvyydestä. Tutkimus paljastaa, että Suomessa asuvilla ulkomaalaisilla ei ole kovin korkea käsitys asuinpaikastaan. Suomi oli 59 maan vertailussa sijalla 39.

Erityisen huonon arvosanan Suomi sai kalliudestaan ja epäystävällisyydestään. Kehuja tuli turvallisuudesta ja puhtaudesta.

Tutkimukseen osallistui 12 420 ekspatriaattia eli kotimaansa ulkopuolella asuvaa henkilöä. Heille esitettiin 37 kysymystä tämänhetkisestä asuinmaastaan. Maiden välinen ranking syntyi näiden arvosanojen keskiarvon perusteella.

Vastaajat olivat pääasiassa työn perässä muuttaneita korkeakoulutettuja ihmisiä. Heistä 83 prosentilla on yliopistotutkinto. Juuri nämä ovat ihmisiä, joita hallitus Suomeen tavoittelee. Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi ”lisätä osaajien työperäistä maahanmuuttoa”.

Vertailussa ykköseksi ylsi Taiwan, toisena oli Meksiko ja kolmantena Costa Rica. Peränpitäjä oli Kuwait.

Kaksi vuotta sitten julkaistussa edellisessä rankingissa Suomen sijoitus oli 19:s. Tällä kertaa muiden muassa Viro, Romania ja Indonesia kiilasivat Suomen edelle. Suomi kuitenkin päihitti Tanskan ja Norjan.

Vastaajat kokivat, että Suomeen on hyvin vaikea kotiutua. Heistä 71 prosenttia sanoi, että paikallista kieltä on vaikea oppia. Peräti 57 prosenttia ilmoitti, että paikallisia ystäviä on vaikea saada, kun maailmanlaajuisesti osuus oli 36 prosenttia.

– Ihmiset ovat etäisiä eivätkä kovin ystävällisiä, tosin kunnollisia ja kilttejä kunhan heidät oppii tuntemaan, Suomessa asuva japanilainen kommentoi.

Peräti puolet Suomessa asuvista ulkomaalaisista suhtautui pessimistisesti uramahdollisuuksiin Suomessa, kun koko maailman vastaajista samoin arvioi vain kolmannes.

– Jos et puhu suomea,on vaikea löytää töitä ja voit joutua sosiaalisesti eristyksiin, australialainen vastaaja sanoi.

Suomea pidettiin myös kalliina. Se sijoittui 50:nneksi elinkustannuksia mittaavassa kysymyksessä, tosin tätä kysymystä ei otettu huomioon kokonaisarvosanassa.

Suomi oli peräti neljäs elämänlaatua mittaavassa osaindeksissä. Se sai parhaan arvosanan digitaalisuutta, turvallisuutta ja ympäristön laatua mittaavissa kysymyksissä. Suomea piti turvallisena 99 prosenttia vastaajista. Veden laatua ei moittinut yksikään.