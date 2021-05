Kaakosta saapuu massiivinen ”ukkosmöykky” – pelastuslaitos varoittaa vahingoista

Myös huomenna maan itäosissa voi kehittyä voimakkaita ukkosia.

Suomea lähestyy kaakosta suuri ukkosrintama. Asian huomasi myös Ylen meteorologi Matti Huutonen, joka twiittasi tutkain.infon videon, jossa näkyy miten Suomen kaakkoispuolella liikkuu massiivinen ukkosalue.

– Aikamoinen möykky on kaakosta nousemassa..., hän kirjoitti.

Etelä-Karjalan pelastuslaitos kehottaa alueella asuvia varautumaan voimakkaisiin ukkosiin keskiviikon vastaisena yönä. Pelastuslaitos kertoo nostaneensa valmiuttaan säätilanteen huononemisen takia.

Pelastuslaitos ennakoi, että rajuilma saattaa aiheuttaa yön aikana vahinkoja ja kehottaa alueen asukkaita tarkistamaan, ettei pihamailla ole irtotavaraa, joka voisi lähteä tuulen mukana liikkeelle. Samalla pelastuslaitos kehottaa laskemaan tilannenopeuksia liikenteessä vesiliirron vaaran vuoksi.

Ilmatieteen laitoksen meteorologi Eveliina Tuovinen kertoi hieman puoli yhdeksän jälkeen, että ukkosten voidaan odottaa saapuvan Kaakkois-Suomeen tunnin sisällä.

– Lappeenranta on ensimmäisten joukossa, hän sanoo.

Tuovinen kertoo, että ukkoset, jotka pääsevät Suomeen Laatokan ja Suomenlahden välistä ovat voimakkaita. Ukkosten mukana tulee voimakasta salamointia ja sateita. Tuovinen kertoo, että salamaniskuja oli puoli yhdeksältä noin 150 minuutissa.

– Ihan kunnon ukkosesta on kyse, Tuovinen kuvailee.

Puoli yhdeksältä ukkosrintama ulottui Viron itärajalta lähes Laatokalle. Osa rintamasta kuitenkin heikkenee Suomenlahden päällä.

– Voimakkaimmat ukkoset tulevat Kannaksen yli.

Tuovinen kertoo, että yhtä voimakkaita ukkosia esiintyy Suomessa vuosittain, joskus useampia vuodessa. Erikoislaatuisen nyt Suomea lähestyvästä ukkosrintamasta tekee sen ajankohta.

– Kesäkausi ei ole vielä alkanut. Nämä ovat enemmän heinäkuun ukkosia.

Ukkosrintaman tarkkaa etenemistä on vaikea arvioida. Kuitenkin voimakkaimmat ukkoset pysyttelevät maan itäosassa, ja heikkenevät edetessään kohti sisämaata. Tuovinen arvioi, että puolenyön aikaan ukkosrintama on on Etelä- ja Pohjois-Karjalassa sekä Etelä- ja Pohjois-Savossa.

Etelä-Suomeen ukkosrintama ei saavu.

– Ukkosrintama vaikuttaa maan itäosassa, hän kertoo.

Tuovinen kertoo, että ukkonen alkaa heiketä jo alkuyön aikana.

– Aamulla on taas uudet kujeet.

Tuovisen mukaan keskiviikkona Itä-Suomessa lämpö voi kohota lähelle 30 astetta, mikä enteilee hänen mukaansa sitä, että illalla sade- ja ukkoskuurot voivat voimistua taas maan itäosissa.

Juttuun lisätty pelastuslaitoksen huomiot kello 23.28