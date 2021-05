11 laudaturin Evert Odén esikuvia ovat Ludwig van Beethoven ja Franz Schubert – nyt avoinna on yksi kysymys ylitse muiden

Seuraavaksi Evert Odén tie vei joko Sibelius-Akatemiaan tai Helsingin yliopistoon lukemaan ympäristötieteitä.

– Spontaani ilo, mutta pian rauhoituin ja laiton soimaan Ludwig van Beethovenin kolmoiskonserton, jota kuuntelen aina kun jotain erityistä on tapahtunut.

– Vasta se jälkeen menin kertomaan tuloksista vanhemmilleni.

Näin kuvaili tuntemuksiaan 19-vuotias Espoon Olarista kotoisin oleva Evert Odé saatuaan kuulla ylioppilaskirjoituksiensa tuloksistaan.

Tapiolan lukiossa opiskeleva Odé kirjoitti kaikkiaan 11 laudaturia, joista tänä keväänä vuorossa olivat fysiikka, pitkä englanti, pitkä matematiikka, terveystieto sekä äidinkieli.

– Näistä jännitin ainoastaan pitkää englantia, että tuleeko sieltä lopulta laudatur vai eximia.

Viime syksynä Odé kirjoitti biologian, kemian, keskipitkän ruotsin sekä yhteiskuntaopin ja viime vuoden keväällä historian sekä maantiedon.

Korona-aika sai miehen turvautumaan ennen kirjoituksia äärimmäiseen ratkaisuun.

– Menin ennen kevään kirjoituksia kahdeksi viikoksi omaehtoiseen karanteeniin isovanhempien kesäasunnolle Haminaan.

– Olisi todella harmittanut, jos kirjoitukset olisivat esimerkiksi siirtyneet altistumisen tai oireilun vuoksi.

Muuten korona aika ei ole häneen juuri vaikuttanut negatiivisesti, vaan pikemminkin päinvastoin.

– Olen ihmistyyppiä, joka oppii parhaiten itsenäisesti opiskellessa ja tämä on sopinut minulle. Olen lukenut todella paljon.

Kiitosta hyvistä tuloksista saavat myös läheiset ystävät, jotka ovat olleet suuri voimavara.

Odé kertoo hänellä olevan kaksi intohimon kohdetta, jotka ovat sellon soittaminen ja lukeminen.

Lukemisen hän kertoo tulleen verenperintönä samoin kuin musikaalisuutensa.

– Isäni on historian opettaja ja äitini opettaa viulunsoittoa.

Hän kertoo lukeneensa jo ala-asteen toisella luokalla J. R. R. Tolkienin Taru sormusten herrasta -teoksen.

– Ensimmäisellä luokalla luin Carl Grimbergin Kansojen historia -sarjan.

Hänellä on myös kaksi pikku siskoa, joista toinen on lukion toisella luokalla ja soittaa viulua sekä alttoviulua Sibelius-Akatemian nuoriso-osastolla. Nuorempi pikku sisko on ala-asteella.

Toinen Evert Odénin intohimo liittyy sellon soittamiseen. Hän kertoo opiskelleensa Sibelius-Akatemian nuoriso-osastolla jo useita vuosia.

Sieltä hän tietää myös tämän kevään toisen 11 laudaturin ylioppilaan, Alex Halmeen.

– Tiedämme toisemme, mutta emme juurikaan ole olleet tekemisissä, koska hän säveltää ja minä soitan selloa.

Esikuvikseen ja mielimusiikikseen hän mainitsee klassisen musiikin isot nimet Ludwig van Beethovenin sekä Franz Schubertin.

Evert Odé kantaa myös huolta luonnosta ja kantokyvystä.­

Tulevaisuus pitää sisällään yhden kysymyksen.

– Olen hakenut Sibeliua-Akatemiaan maisteriohjelmaan soittamaan selloa, mutta samalla olen hakenut myös lukemaan ympäristötieteitä Helsingin yliopistoon.

Hän toteaa, että Sibelius-Akatemiaan pääsee sisään pääsykokeiden kautta, eikä vain suoraan loistavilla papereilla, kuten moniin muihin aloihin pyrkiessä.

– Se on mielestäni hieman koomista, että papereillani pääsisin suoraan sisään lähes kaikkialle, mutta tuonne haluan, vaikka pitää erikseen päästä sisään.

Hän kuitenkin toteaa, että on erittäin järkevää, ettei Sibelius-Akatemiaan pääse ilman pääsykokeita.

– Kahta opiskelupaikkaa kun ei voi ottaa vastaan, niin varmaan tässä kohtaan kelkka kääntyisi Sibelius-Akatemiaan, hän pyörittelee.

Odé kertoo kantavansa huolta luonnosta ja sen kantokyvystä. Tämän vuoksi myös ympäristötieteet kiinnostavat.

– Olisi hienoa, jos voisi kehittää jotain, joka auttaisi luonnonsuojelussa ja ilmastoasioissa.

Kesälle hänellä on myös yksi suunnitelma ylitse muiden.

– Heinä-elokuun vaihteessa jos vain säät ovat sopivat niin olen poimimassa mustikoita mättäillä.

Tämän lisäksi hän aikoo jo nyt harjoitella ensi vuonna odottavia kahta sellokilpailua varten sekä nauttia ystäviensä seurasta.

Vastapainoa lukemiselle sekä sellonsoitolle tuovat juokseminen ja pyöräily.