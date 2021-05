Koronatilanne on huonontunut monessa maakunnassa nopeasti – ”Tilanne on vakavin pandemian aikana meillä”

Kanta-Hämeessä lyhennetään toisen rokoteannoksen antoväliä, jotta terveydenhuoltohenkilö saa nopeammin täyden rokotesuojan.

Koronatilanne on huonontunut useassa maakunnassa.­

Koronatilanne on huonontunut nopeasti useassa maakunnassa eri puolilla Suomea. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla tilanne huononi noin kahdessa viikossa ja Päijät-Hämeessä tehtiin viime viikolla uusi koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa olevien määrässä.

Tiistaina Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri kertoi, että sen terveydenhuollon kantokyky on välittömässä vaarassa. Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Leskisen mukaan Kanta-Hämeessä on kaksi toisistaan irrallista tartuntaketjua.

Tartuntaketjuista toinen on johtanut laajoihin terveydenhuollon henkilökunnan laajoihin karanteeneihin.

– Tilanne on vakavin pandemian aikana meillä Kanta-Hämeessä, Leskinen sanoo.

Kanta-Hämeessä taudin ilmaantuvuusluku oli tiistaina 76 ja koronatestituloksista positiivisia oli 3,7 prosenttia. Kanta-Hämeen keskussairaalassa on tällä hetkellä hoidossa 21 koronapotilasta, joista kaksi on tehohoidossa. Perusterveydenhuollon vuodeosastoilla on hoidossa 11 koronapotilasta.

Lisäksi terveydenhuoltohenkilökunnan tehosterokotusten antoväliä lyhennetään, mikä johtaa Leskisen mukaan siihen, että muun väestön rokotukset viivästyvät.

Kanta-Hämeen keskussairaala Hämeenlinnassa.­

Keski-Pohjanmaa romahti perustasosta leviämisvaiheeseen kahdessa viikossa

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite kertoi viikonloppuna, että se on siirtynyt epidemian leviämisvaiheeseen. Vielä vappua sairaanhoitopiiri oli epidemian perustasolla.

Keski-Pohjanmaalla koronavirus on levinnyt varsinkin nuorten keskuudessa ja muun muassa Kannuksen kaupunginjohtaja Jussi Niinistö vetosi alueen nuoriin, että nämä muistamaan vastuunsa.

Keski-Pohjanmaan koronatilanteen huonontuminen sai alkunsa vappuna ravintolassa järjestetystä brunssista.

Soiten alueella esimerkiksi Kannuksessa perusopetuksen luokat 4–9 ja lukion kaikki luokat siirtyivät ainakin täksi viikoksi etäopetukseen.

Keski-Pohjanmaan keskussairaala Kokkolassa.­

Päijät-Hämeessä koko korona-ajan pahin tilanne

Viime viikolla Päijät-Hämeessä sairaalahoidossa olevien määrä nousi uuteen ennätykseen, 19:ään. Sairaalahoidossa olevista yhdeksän oli saanut ensimmäisen rokoteannoksen.

Lisäksi Päijät-Hämeestä osa tehohoitoa tarvinneista potilaista jouduttiin siirtämään hoitoon Helsinkiin, Turkuun tai Kuopioon. Maanantaina Päijät-Hämeessä sairaalahoidossa oli 15, joista kaksi oli tehohoidossa.

Päijät-Häme nousi jo toukokuun alussa Uudenmaan rinnalle ja ohi koronaviruksen ilmaantuvuusluvussa.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän johtajaylilääkäri Tuomo Nieminen sanoi maanantaina, että sairaanhoitopiirissä on pohdittu, voiko huonontuneen tilanteen selittää uudella virusvariantilla. Se, onko kyseessä virusvariantti, selviää sekvensoinnilla. Näytteiden sekvensoinnit eivät ole vielä valmistuneet.

Päijät-Hämeen keskussairaala Lahdessa.­

Kymenlaaksossa kahdesti rokotettu sai tartunnan

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten infektioylilääkäri Risto Pietikäinen kertoi tiistaina Ylelle, että Kymenlaaksossa tartunta oli todettu henkilöllä, joka on saanut molemmat rokoteannokset.

Helatorstaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek kertoi Ilta-Sanomille, että tuolloin ensimmäisen rokoteannoksen saaneista hieman yli 1 200 oli saanut tartunnan. Toisen annoksen saaneista tartunta oli todettu noin 130:llä.

Ilta-Sanomille Pietikäinen kertoi, että Kymenlaaksossa leviää tällä hetkellä koronaviruksen brittivariantti.

Hän kuitenkin rauhoitteli huolestuneita ja kertoi rokotetun todennäköisyys saada on todella pieni. Helatorstaihin mennessä Suomessa oli rokotettu noin kaksi miljoonaa ihmistä.

Viime viikolla Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmä kertoi, että maakunnan koronatilanteen paraneminen on pysähtynyt. Maakunta on tällä hetkellä epidemian kiihtymisvaiheessa.