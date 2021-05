THL: Koronan karanteenikäytännöt muuttuvat niillä, jotka ovat saaneet koronarokotuksen tai sairastaneet taudin

Koronan karanteenikäytännöt muuttuvat niillä, jotka ovat saaneet koronarokotuksen tai sairastaneet taudin, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Koronaan altistunutta ei enää määrätä karanteeniin esimerkiksi tilanteissa, joissa altistunut on saanut kaksi rokoteannosta ja toisen annoksen saamisesta on kulunut viikko. Altistunutta ei määrätä karanteeniin myöskään tilanteessa, jossa hän on sairastanut koronan ja saanut rokotteen ensimmäisen annoksen kuuden kuukauden sisällä tartunnan toteamisesta. Myös tässä tapauksessa rokotteen saamisesta tulee olla kulunut ainakin viikko.

Karanteenia ei määrätä, ellei tartuntatautilääkäri päätä arviossaan toisin.