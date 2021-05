Koronan Intian-muunnos on levinnyt Keski-Pohjanmaalla ”kulovalkean tavoin” – tämä siitä tiedetään nyt

Koronaviruksen Intian-virusmuunnoksen uskotaan olevan vieläkin tarttuvampi kuin brittivariantin.

Koronaviruksen Intian-variantista pelätään tulevan uusi uhka pandemian laantumiselle.

Britanniassa on noussut todellinen huoli siitä, että Intiassa ensimmäisenä tavattu virusmuunnos voi jopa lykätä maan koronaexit-suunnitelmaa ja -aikataulua.

Intian virusmuunnoksen (B.1.617.2) on havaittu Britanniassa olevan vieläkin tarttuvampi kuin jo ennestään ärhäkästi leviävänä tunnetun brittivariantin (B.1.1.7).

Intian variantissa viruksen piikkiproteiinissa on havaittu mutaatio L452R, joka tekee siitä vieläkin tarttuvamman. Britannian hallituksen tieteellinen neuvonantajaryhmä Sage (Scientific Advisory Group on Emergencies) arvioi, että Intian virusmuunnos on jopa 50 prosenttia tarttuvampi kuin brittivariantti.

Havaittujen tapausten lukumäärä on yli kaksinkertaistunut viikossa, 520:stä 1313:een.

Näin ollen Intian virusmuunnoksen tarttuvuusluku (R-luku) olisi yli 2, eli sairastuneiden määrä aina tuplaantuisi noin viikossa. Vapaasti levitessään tartuntamäärä noin 16-kertautuisi kuukaudessa ja yli 100-kertautuisi kahdessa kuukaudessa.

Britanniassa on Intian virusmuunnosta löydetty joka päivä uusilta alueilta, joista sitä ei ole aiemmin havaittu.

–Variantti leviä kulovalkean tavoin rokottamattomien joukossa, Britannian terveysministeri Matt Hancock kuvaili sunnuntaina Guardianin mukaan.

Intiassa on raportoitu jo pitkään yli 300 000 koronatartuntaa päivässä. Se on koetellut maan terveydenhoitojärjestelmää ja ajanut maan terveydenhoitohenkilöstön uupumisen partaalle.­

Hancock lisäsi, että Intian variantista tulee Britanniassa melko todennäköisesti uusi valtavirus, eli se syrjäyttäisi brittivariantin. Aivan samoin kuin brittivariantti alkoi joulukuussa syrjäyttää alkuperäisen sars-cov-2:n.

–Se ei ole lainkaan mahdotonta. Jos Intian variantti oikeasti leviää helpommin, sillä on potentiaalia syrjäyttää muut viruskannat, virusopin professori Ilkka Julkunen Turun yliopistosta sanoi.

Intian variantti on saanut Britannian jo muuttamaan rokotusaikatauluaan. Kaikille yli 50-vuotiaille ja lääketieteellisille riskiryhmille toinen rokoteannos annetaan nyt kahdeksan viikkoa ensimmäisen piikin jälkeen entisen 11–12 viikon sijaan. Näin kaikista hauraimmat halutaan suojata nopeammin.

Intian variantti on näyttänyt voimansa myös Suomessa. Keski-Pohjanmaalta Kokkolasta lähti liikkeelle vappuna iso koronarypäs, joka on aiheuttanut jo yli 100 tartuntaa. Karanteenissa on yli 900 ihmistä. Osa tartunnoista on varmistunut Intian virusmuunnoksen aiheuttamiksi.

Suurin osa tartunnan saaneista on rokottamattomia lapsia, teinejä ja nuoria aikuisia ikäryhmässä 12–25 vuotta.

Britannian terveysministeri Matt Hancock kertoi brittimedialle Intian virusmuunnoksesta sunnuntaina Lontoossa.­

Lyhyessä ajassa Keski-Pohjanmaan ilmaantuvuusluku (uudet tartunnat 2 viikon ajalta / 100000 asukasta) on noussut alle 10:stä lukemaan 115,3.

Näin Keski-Pohjanmaa on muuttunut suunnilleen maan rauhallisimmasta tautitilanteesta yhdeksi Suomen pahimmaksi tautialueeksi. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on parissa viikossa siirtynyt perustasolta kiihtymisvaiheen kautta leviämisvaiheeseen.

–Siirryimme nollatasolta vain 1–2 viikon aikana Suomen huonoimpaan tautitilanteeseen. Se yllätti nopeudellaan totaalisesti. On täällä variantteja ollut aikaisemminkin, mutta tämä Intian variantti käyttäytyi eri tavalla. Ne tilanteet, joissa tartuntoja on todettu, ovat olleet erilaisia, ulkotiloissa ja lyhyemmillä kontakteilla, vaikka ohjeita on muutoin noudatettu, Keski-Pohjanmaan sote-kuntayhtymän Soiten johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell sanoi.

Myös Dabnell käyttää Hancockin tapaan variantin leviämisnopeudesta ja -tehokkuudesta ilmaisua ”kulovalkean tavoin”.

–Variantti on levinnyt paljon nuorten ikäluokkien keskuudessa. Pelko tietysti on, että se leviää riskiryhmien ja vanhusväestön joukkoon. Onneksi ne on suurelta osin rokotettu, Dabnell lisäsi.

Miten huolissaan Intian variantista täytyy olla?

–Avainkysymys on se, miten rokotteet vaikuttavat Intian varianttiin. Se on se tärkein tieto. Laboratorio- ja eläinkokeet ovat näyttäneet, että variantti jonkin verran pystyy väistämään rokotteen antamaa suojaa, mutta tarkempaa ihmisdataa tarvitaan vielä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo.

Nohynek sanoo, että oleellista on nimenomaan se, kuinka hyvin rokotteet suojaavat vakavalta, sairaalahoitoa vaativalta tautimuodolta.

–Jos yksi tai kaksi annosta riittää estämään vakavan taudin, silloin Intian variantista ei ole isoa huolta, Nohynek miettii.

Ainakaan toistaiseksi ei ole viitteitä siitä, että Intian virusmuunnos aiheuttaisi yhtään enempää vakavia tautimuotoja kuin kantavirus tai muut variantit. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa oli sunnuntaina hoidossa vain yksi koronapotilas.

Kokkolan koronatilanne oli pitkään yksi Suomen parhaista. Vapunvietosta kuitenkin alkoi iso tautiryöpsähdys, minkä takia kaupungin yläkoulut ja koko Keski-Pohjanmaan toisen asteen oppilaitokset ovat etäopetuksessa ainakin tämän viikon.­

On kuitenkin massan laki, että tautimäärien lisääntyessä mukaan mahtuu myös enemmän vakavia tautitapauksia.

–Siinä mielessä suuntaus on vähän huono. Nyt on tärkeää, että tilannetta seurataan tarkasti. Toimet ovat ihan samanlaiset, eli tartuntojen mahdollisuutta pitää pyrkiä estämään tehokkaasti, Julkunen muistuttaa.

Mistä Intian virusmuunnos on Suomeen tullut? Siihen ei ole varmaa vastausta. Variantti ei ole välttämättä edes tullut rajan yli tuontitavarana Suomeen.

Aiemminkin on havaittu, että viruksen muuntuminen kulkee eri puolilla maailmaa samanlaisia kehityspolkuja täysin toisistaan riippumatta. On mahdollista, että virusmuunnos B.1.617.2 on kehittynyt Suomessa täysin itsenäisesti ilman mitään siteitä Intiaan.

–Sellainen evoluutio on – niin hyvässä kuin pahassa, Nohynek sanoi.

Muunnosta kutsutaan Intian variantiksi sen takia, että se tavattiin ensimmäisenä Intiassa.

Myöskään Soiten alueella ei ole tietoa ”potilas nollasta”, jonka kautta Intian virusmuunnos olisi alueelle tullut.

–Sitä ei tiedetä. Virushan muuntuu koko ajan. Varianttia alkoi yhtäkkiä ilmaantua monesta paikasta yhtä aikaa. Siitä tiedetään toistaiseksi se, että nopeus ja herkkyys tarttua on iso, mutta sen ei ole havaittu aiheuttavan vakavia sairastumisia, Dabnell sanoo.

–Eikä nyt ole syytä katsella taaksepäin ja hakea syyllisiä. Pitää katsoa eteenpäin, välttää kontakteja ja pitää huolta henkilökohtaisista tartunnanvälttämistoimista, jotta päästään mahdollisimman normaaliin kesään, Dabnell painotti.