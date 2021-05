Vielä ei pystytä sanomaan, mihin ja moneltako pahimmat sadekuurot iskevät, kertoo Forecan meteorologi Kristian Roine.

Saderintama ja ukkonen saapuvat tänään eteläiseen Suomeen.

Päivän mittaan saderintama liikkuu lännestä kohti itää. Sadetutkan mukaan ensimmäiset sateet ovat jo iskeneet Varsinais-Suomeen. Iltapäivällä saderintama levittäytyy lisäksi Uudenmaan, Tampereen ja Porin ylle.

Näin saderintama etenee tänään.­

Forecan meteorologi Kristian Roine kertoo, että vettä voi paikoitellen sataa jopa 10–20 millimetriä, jolloin kaupunkitulvat ovat mahdollisia.

– Kyllä siinä isoista sademääristä on kyse. Jos parikymmentä millimetriä tulee kaupunkialueelle, niin kyllä hulevesijärjestelmissä mitoitukset aika nopeasti saavutetaan, ja sitten alkaa nousta vettä kaduille, Roine arvioi.

– Vielä ei pystytä sanomaan, mihin ja moneltako nämä kuurot iskevät.

Vesisateesta ja jyrinästä huolimatta koko maassa on suhteellisen lämmintä. Pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta lämpötilat nousevat noin 15 asteen tuntumaan, ja Itä-Suomessa jopa hellelukemat ovat mahdollisia.

– 20 astetta ylittyy varmaan joka paikassa Itä-Suomessa, Roine sanoo.

Sen verran viileää kuitenkin on, ettei ukkonen pääse aiheuttamaan samanlaisia tuhoja kuin se saattaisi aiheuttaa lämpimämmällä säällä.

– Aina, kun on kyse ukkosista, tuuli on puuskaista ukkospilven vierellä. Näin kylmään ilmakehään ei mahdu kuitenkaan ihan niin paljon sitä latenttia energiaa, joka vapautuu kuuroissa, ja sikäli kuurojen mittakaava on hieman pienempi kuin se voisi olla esimerkiksi heinä-elokuun isoilla ukkosilla.

Ilmatieteen laitos on antanut tälle päivälle mahdollisesti vaarallisen rajun ukonilman varoituksen Uudellemaalle, Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen, Pirkanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle. Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa on lisäksi voimassa sadevaroitus.

Huomenna tiistaina ukkonen moukaroi erityisesti Itä-Suomea. Tiistaille Etelä-Savoon, Etelä-Karjalaan ja Pohjois-Karjalaan on annettu vaarallisen ukonilman varoitus.