Pääkaupunkiseudulla monia kulttuurin- ja vapaa-ajan palveluita avataan nyt asteittain.

Tästä päivästä alkaen vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneet pääsevät taas uimahalleihin. Helsingissä avataan Itäkeskuksen, Pirkkolan, Mäkelänrinteen ja Vuosaaren uimahallit. Myös saunat ovat uimahalleissa auki, Helsingin kaupunki tiedottaa. Asiakkaiden tulee varautua todistamaan ikänsä kassalla henkilökorttia tai vastaavaa todistusta näyttämällä.

Sisäänpääsyä uimahalleihin voidaan joutua rajoittamaan, mikäli turvallinen asiakasmäärä on ylittymässä.

Tästä päivästä eteenpäin myös vuonna 2001 syntyneiden ja sitä nuorempien kilpailutoimintaa saa järjestää ulkona pääkaupunkiseudulla.

Lisäksi aikuisten ohjattu liikunta voi alkaa ulkona, ja lasten yöleirejä saa taas pitää. Esimerkiksi Helsinki järjestää jo toukokuun aikana maksuttomia puistojumppia sekä muuta ulkoliikuntaa.

Viranomaisten ohjeistuksia ja terveysturvallisuusohjeita tulee silti edelleen noudattaa.

– Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi kontaktien minimoimista, vähintään kahden metrin turvavälin pitämistä kanssaihmisiin sekä hyvästä käsihygieniasta huolehtimista. Kasvomaskin käyttöä edellytetään edelleen yli 12-vuotiailta, elleivät terveydelliset syyt estä sen käyttämistä. Maskia tulee käyttää muulloin kuin urheilusuorituksen aikana, Helsingin kaupunki tiedottaa.

Sen sijaan kirjastojen, kulttuurikeskusten ja museoiden tilanne ei vielä muutu. Tällä hetkellä kirjastoissa on tarjolla rajattua palvelua, ja valtaosa kulttuuritaloista, museoista ja näyttelytiloista on suljettu. Myös työväenopistojen lähiopetus on keskeytetty.

Osa pääkaupunkiseudun museoista ja näyttelytiloista on kuitenkin poikkeuksellisin varotoimin auki. Muun muassa Ateneumiin ja tiedekeskus Heurekaan pääsee varaamalla ennakkolipun.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä käsittelee kirjastojen ja museoiden rajoitusten purkamista ensi viikolla. Jotta rajoituksia voidaan purkaa, edellytyksenä on, että epidemiatilanteen kehittyminen alueella jatkuu hyvänä.

Viranomaiset suosittelevat, ettei pääkaupunkiseudulla järjestetä yli kuuden hengen yksityistilaisuuksia. Aiempi ohjeistus oli, ettei yksityistilaisuuksia pidettäisi ollenkaan.

Koululaisten kevätlukukausi päättyy 5. kesäkuuta. Koronatilanteen takia kouluissa ei järjestetä suuria kevätjuhlia, vaan koulujen päättymistä juhlistetaan pienissä ryhmissä ja etänä.

Lukioiden ylioppilasjuhlat järjestetään pk-seudulla lähitoteutuksena, mutta yleisöä juhliin ei oteta, vaan perheenjäsenet voivat seurata juhlia striimin kautta. Suurien valmistujaisjuhlien järjestämistä ei suositella.

– Kotona tai muissa yksityisissä tiloissa järjestettävät kevään ja kesän valmistujaisjuhlat on hyvä järjestää ensisijaisesti ulkotiloissa ja voimassa olevia yksityistilaisuuksien henkilömääräsuosituksia sekä muita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä annettuja ohjeita noudattaen, Vantaan kaupunki tiedottaa.