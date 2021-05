Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite kertoo, että ilmaantuvuusluku alueella on 130. Se on nyt Suomen suurin.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite tiedottaa, että sen alueella on todettu 21 uutta koronavirustartuntaa. Karanteenissa on noin 920 henkilöä, minkä lisäksi muutama sata on omaehtoisessa karanteenissa.

Soiten mukaan tartunnat liittyvät laajaan vappubrunssilta lähteneeseen tartuntaketjuun. Vappubrunssi järjestettiin ravintolassa, jossa oli buffet-tarjoilu.

– Tietojemme mukaan turvaetäisyyksiä ja muita varotoimia on noudatettu, joten tilanteessa on ollut huonoa onnea, johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell kertoi aiemmin toukokuussa.

Soiten alueella on todettu edellisen 14 vuorokauden aikana 101 koronavirustartuntaa ja alueen ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 130. Luku on Suomen suurin. Toiseksi suurin ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden ajalta on Päijät-Hämeessä, jossa ilmaantuvuusluku on nyt 121.

Soiten alueen koronavirustesteistä noin 2,7 prosenttia on positiivisia.

Keski-Pohjanmaan sairaalassa on tällä hetkellä hoidossa yksi koronaviruspotilas. Soite kertoo tiedotteessa, että sairaalan leikkaustoimintaa joudutaan ajamaan alas. Lisäksi Soiten osastoilla ja asumispalveluyksikössä otetaan käyttöön rajoitetut vierailut, joista pitää sopia etukäteen.

Tartunnat ovat levinneet erityisesti nuorten keskuudessa Kokkolassa ja Kannuksessa.

– Vetoamme erittäin vahvasti alueen nuoriin, että kaikkea kokoontumista tulee nyt välttää, jotta saamme epidemian rauhoittumaan ja voidaan saavuttaa parempi tilanne kesäksi, tiedotteessa sanotaan.

Soite on kertonut jo aiemmin, että osa tartuntaketjun testeistä on varmistunut koronaviruksen Intia variantiksi.

Keski-Pohjanmaan alueellinen Covid-19-viranomaisryhmä kokoustaa sunnuntaina arvioimaan, onko alue siirtynyt epidemian leviämisvaiheeseen. Lisäksi Kannuksen kunnan sivistystoimen kanssa arvioidaan mahdollisia toimenpiteitä kouluissa.