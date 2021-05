Koronarokotteen ensimmäisen pistoksen saanut Suomessa lähes 2,1 miljoonaa ihmistä

Koko maan kahden viikon ilmaantuvuusluku on painunut alle 50:n.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut 37,8 prosenttia väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Rokotteen ensimmäisen annoksen on nyt saanut lähes 2,1 miljoonaa ihmistä. Rokotettujen määrä on noussut eilisestä noin 12 500:lla.

Toisen annoksen osalta rokotekattavuus on nyt 5,1 prosenttia, mikä tarkoittaa 281 000 ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa noin 4 200:lla.

Ensimmäisen pistoksen rokotekattavuus on jo ylittänyt 70 prosentin tavoitetason 60-vuotiaiden ja sitä vanhempien ryhmässä. Kaikista yli 50-vuotiaistakin jo puolet on saanut rokotteen ensimmäisen annoksen.

THL:n arvion mukaan rokotteita saapuu maahan toukokuun ajan 240 000 annosta viikossa. Kesäkuun ensimmäisellä viikolla rokotteita on määrä tulla enemmän, 285 000 annosta.

227 uutta tartuntaa

Suomessa on koronapandemian aikana todettu nyt yli 90 000 koronavirustartuntaa. THL raportoi tänään 227 uutta koronavirustartuntaa, mikä nosti tartunnan saaneiden määrän yli vuoden jatkuneen pandemian aikana yhteensä 90 105:een.

Tartuntamäärät ovat kuitenkin olleet kahden viikon seurantajaksolla laskevia. Viimeisten kahden viikon aikana on todettu 2 769 tartuntaa, mikä on 375 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin todettiin 3 144 tartuntaa.

Koko maassa koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on painunut jaksolla juuri ja juuri alle 50:n, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli lähes 57.

Taudin ilmaantuvuusluku on korkein Päijät-Hämeen (109), Varsinais-Suomen (99) ja Keski-Pohjanmaan (95) alueilla. THL:n raportoimista paikkakuntakohtaisista luvuista ilmenee, että Keski-Pohjanmaalla Kokkolassa raportoitiin sunnuntaina 16 uutta tartuntaa ja Päijät-Hämeessä Lahdessa 13.

Eniten päivittäisiä tartuntoja oli edelleen Espoon, Helsingin ja Vantaan alueella. Niissä raportoitiin yhteensä 90 koronatartuntaa.