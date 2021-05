Viimeisten kahden viikon aikana on todettu 2 769 tartuntaa, mikä on 375 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Suomessa on todettu 227 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on todettu 2 769 tartuntaa, mikä on 375 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Pandemian alusta saakka Suomessa on raportoitu kaikkiaan 90 105 koronatartuntaa.

