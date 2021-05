Rankimmillaan vettä sataa yli 20 milliä tunnissa.

Ilmatieteen laitos on antanut sunnuntaiksi sadevaroituksen Etelä-Savoon ja Etelä-Karjalaan.

Rankimmillaan vettä sataa yli 20 milliä tunnissa. Teiden alikulut voivat tulvia, liikenteessä joutuu helposti vesiliirtoon.

Sääpalvelu Forecan päivystävä meteorologi Kristian Roine sanoo, että iltapäiväkuuroja kehittyy päivän mittaan koko Itä-Suomessa. Ukkosia voi esiintyä kuurojen yhteydessä.

– Alue on aika suuri, missä kuuroja voi syntyä. Kymenlaaksosta ja Kaakkois-Suomesta Etelä- ja Pohjois-Savoon ja jopa Kainuun eteläosiin.

Sateet saattavat yltää aina Ouluun asti.

– Keski-Suomessakin voi ukkostaa, mutta siinä on kylmä Päijänne keskellä. Se hillitsee näin toukokuussa sadekuuroja.

Sadekuuroja ei vielä aamulla näkynyt tutkassa. Roine arvelee, että kuuroja alkaa syntyä iltapäivällä.

– Tuossa kolmen ja kuuden välillä iltapäivällä on todennäköisin hetki, että ukkostaa.

Ukkosia synnyttää epävakainen ilmamassa, joka kylmenee ylöspäin nopeasti. Kun aurinko lämmittää maan pintaa, syntyy nousevia ilmavirtauksia.

Epävakaassa ilmamassassa virtaukset pääsevät kohoamaan noin kymmeneen kilometrin korkeudelle. Kun pilvi kasvaa korkeaksi, kuuropilvessä syntyy sadetta ja samalla myös ukkosia.

Lauantaina satoi ja salamoi maan länsiosissa. Sunnuntaina on itäosien vuoro.

Lauantain sateet johtuivat Ruotsin vaikutuksesta. Lauantaina Ruotsin yllä oli heikko matalapaine. Matalapaineen sola ylsi Länsi-Suomeen.

– Tänään taas on toinen matalapaine Pietarin alueella. Sen matalapaineen sola yltää Itä-Suomeen, Forecan Roine povaa.

Mitään rankkaa salamointia ei ole odotettavissa. Kovat ukkoset liittyvät kesän kuumiin hetkiin.

Roine toppuuttelee, että nyt eletään toukokuuta. Luvassa on tavallisia iltapäiväkuuroja ja normaaleja ukkosia.

– Ei tässä ole sellaista, että pitäisi mennä kellareihin piiloon.

Päivästä on tulossa lämmin.

– 20 astetta ylittyy isolla alueella etelässä, joillakin asemilla voi olla 23 astetta.

Ruohikkopalovaroitus on voimassa kaikkialla, missä on kuivaa. Maasto on kuitenkin sen verran märkää, ettei metsäpalovaroituksia ole annettu.