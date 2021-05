Hirvi ui ympyrää Kotkassa – tarina päättyi huonosti

”Sairas yksilö tämä on ollut.”

Hätäkeskus ilmoitti kello 7 Kymenlaakson pelastuslaitokselle eläimen pelastustehtävästä. Kohteena oli Kotka ja Hirssaari.

– Siellä meressä hirvi ui ympyrää, Kotka paloasemalta tiedettiin aamulla kohteesta.

Pelastusyksikkö lähti paikalle pelastamaan eläintä vedestä.

Tarina päättyi huonosti. Hirvi oli menehtynyt. Mitään ei ollut tehtävissä.

– Hinattiin hirvi merestä, se kuolla kupsahti.

Hirveltä olivat pelastuslaitoksen mukaan voimat ehtyneet ennen kuin se saatiin vedettyä vedestä rantaan.

– Sairas yksilö tämä on ollut. Se ui ympyrää, mikä on merkki siitä, että se on sairas.