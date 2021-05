Pilasivatko piknikit koronatartuntojen vähenemisen? Asiantuntijat kertovat kuinka suomalaisten kuri löystyi ja miten nyt tulisi toimia

Alkanut kevät ja vapun vietto ovat näkyneet tällä viikolla koronatartuntojen määrässä. Tartuntojen määrä oli viikkoja laskussa, mutta pysähtyi. Syynä on kontaktien määrän lisääntyminen.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottivat tällä viikolla, että uusien koronavirustapausten viikkoja jatkunut vähentyminen on pysähtynyt. Uusia paikallisia tartuntaryppäitä on ilmestynyt eri puolille maata esimerkiksi vapun kokoontumisten johdosta. Perhepiirin ulkopuolisten kontaktien osuus on noussut entistä merkittävämmäksi ja riski epidemian uudelleen kiihtymisestä erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa on kasvanut.

Helatorstaina uusia koronatapauksia todettiin 262 ja keskiviikkona 280. Perjantaina määrä laski 154:ään, ja kuluneiden kahden viime viikon aikana todettuja tartuntoja on 436 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Laskuvauhti on kuitenkin hiljentynyt, ja yhtenä syynä on pidetty ihmisten vapunviettoa. Sitä ei osata aivan tarkasti sanoa, kuinka moni uusista tartunnoista olisi lähtenyt juuri ulkopiknikeistä, mutta suurimmaksi syyksi ainakin HUS:n alueella on todettu ihmisten yksityiset kokoontumiset.

– Yleisellä tasolla meillä on tosiaan tilanne missä uusien tapausten päivittäinen lukumäärä ei ole enää laskenut. Esimerkiksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä kahden viikon ilmaantuvuus on noussut jälleen yli sadan. Vappuunkin liitettyjä tartuntaketjuja on todettu eri puolilla maata, mikä korostaa sitä että tartunnantorjuntatoimista on yhä tärkeä pitää kiinni. Vaikka esimerkiksi brittivariantti on aikaisempia virusmuotoja tartuttavampi, tehoavat siihenkin hyvin kaikille jo tutut tartunnantorjuntatoimet ja olisikin hyvä muistaa nyt kesää kohti tultaessa toteuttaa niitä, kertoo THL:n ylilääkäri Otto Helve.

Koronasääntö numero yksi: jos epäilet tautia, mene testiin, mutta pysy muuten kotona.­

Helsingin kaupungin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen kertoo, että vapun juhlintaan liittyviä tartuntaryppäitä on tunnistettu, mutta ne koskevat vain osaa uusista tartunnoista.

– Ihmiset ovat pääasiassa kokoontuneet vastuullisesti ja varsinkin ulkosalla on nähty todella hienosti toteutettuja vappujuhlia. Valitettavasti osalla kokoontumiset ovat tapahtuneet sisällä, monesti isohkoissa porukoissa ja joissain tapauksissa niin, että väki on sekoittunut tapahtumasta toiseen vaihtaessa. Osassa tapauksista bileet ovat siirtyneet ulkoa sisälle eli suunnattu ”jatkoille”, jossa altistumiset ovat sitten lopulta tapahtuneet, Lukkarinen kertoo.

Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan tartuntojen määrän lasku alkoi pysähtymään jo ennen vappua.

– Husin alueella tilanne on ollut aika vakaa viimeiset pari kolme viikkoa. Toki on huonoa, että tartuntamäärät eivät ole kääntyneet alaspäin. Hyvä juttu puolestaan on se, että sairaalaan tulevien potilaiden määrä on laskenut, vaikkei sekään kovin nopeasti. Mutta parempaan suuntaan ollaan menossa. Oli odotuksissa, että kun rajoituksia vähennetään, niin myös tartuntojen väheneminen pysähtyy, Lehtonen kertoo.

Lehtosen mielestä tartuntamäärien laskun pysähtymiseen on syytä olla hiukan huolissaan, mutta sairaalahoitoa vaativien potilaiden määrän hienoinen lasku kuvaa rokotusten edistymistä. Hän mainitsee, että tartuntamäärien laskun pysähtymiseen ovat vaikuttaneet monet tekijät.

– Harrastuksia on avattu, ulkona on ollut kaunis ilma ja tietenkin oli se vappu ja kaikki muu. Tietenkin se vaikuttaa. Toisaalta ravintoloita on edelleen kiinni ja yleisötilaisuuksia on rajoitettu, että siinä mielessä aikalailla odotusten mukaan tartuntamäärät menevät, hän pohtii.

– Olemme olleet yli 5 kuukautta epidemian leviämisvaiheessa Husin alueella, välillä korkeammalla, välillä matalammalla, mutta edelleen ihan liian korkealla tapausmäärien tasolla. Pääsimme hyvään laskuun 8. maaliskuuta kun poikkeustila julistettiin, jolloin myös ihmisten kriisitietoisuus selvästi lisääntyi. He vähensivät lähikontaktejaan kokoontumisiaan ja varotoimet, kuten maskin käyttö tehostuivat. Vaikka liikkumisrajoituksilta vältyttiin, niin uskon, että keskustelu lisärajoituksista vaikutti siihen, että päästiin hyvään laskuun. Maaliskuun 8. päivästä huhtikuun 16. päivään saakka määrät laskivat, mutta sen jälkeen olemme killuneet noin 700–800 viikkotapauksessa. Tämä viikko olisi jo neljäs viikko kun varsinaista laskua ei tapahdu, kertoo HUS:n infektioklinikan apulaisylilääkäri, epidemiologisen yksikön vetäjä Eeva Ruotsalainen.

” Kansalaiset ovat ottaneet nyt varaslähtöä, että taudista oltaisiin jo selvitty.

– Huolestuttavaa on se, että Varsinais-Suomessa ja Päijät-Hämeessä taudin ilmaantuvuusluvut ovat nousseet nyt yli sadan, vaikka niissä luvuissa oltiin päästy alas. Kansalaiset ovat ottaneet nyt varaslähtöä, että taudista oltaisiin jo selvitty. Uutisointi on myös saattanut antaa liian myönteisen kuvan, vaikka optimismiakin on hyvä viljellä. Virus ei ole kuitenkaan kadonnut minnekään ja tilanne on lähialueillamme huono, esimerkiksi Ruotsissa ja Baltian maissa, Ruotsalainen jatkaa.

Husin alueella eniten tartuntoja on esiintynyt viime viikkoina kahdessa ikäryhmässä. Nämä ovat 0–19 -vuotiaat, joiden osuus nousi tammikuusta huhtikuulle 18 prosentista 31 prosenttiin. Tammikuussa puolestaan 20–39 -vuotiaiden osuus oli 41 prosenttia, joka laski 32 prosenttiin rajoitustoimenpiteiden myötävaikutuksella. Huhtikuun lopulla 27.4.2021 poikkeusolot päättyivät, jonka jälkeen 20-39 -vuotiaiden osuus on lähtenyt taas nousuun, 37 prosenttiin.

Ruotsalaisen mukaan esimerkiksi ravintolarajoitukset vaikuttivat nuorten aikuisten laskeviin tartuntamääriin.

Maskin käyttöä pitäisi jaksaa aina vain jatkaa.­

Pelkästään piknikhuopia tai terassipöytiä ei voi tartuntamäärien vinkkelistä syyttää, vaan tartuntoja tulee myös esimerkiksi rajojen yli matkustavilta ja työyhteisöistä. Uusien virusvarianttien myötä myös samassa taloudessa elävät sairastuvat viime vuotta herkemmin.

Tartuntojen välttämiseksi kannattaa edelleen muistaa hyvä käsihygienia, turvavälien noudattaminen sekä turhien kontaktien välttäminen. Nämä kannattaa muistaa myös ulkona, vaikka siellä riski tartuntaan on pienempi kuin sisätiloissa. Kasvomaskia kannattaa käyttää etenkin sisätiloissa. Piknikit ovat kohtuullisen turvallisia niin kauan kuin ne pidetään pienessä ja tutussa porukassa.

– Täytyy varoa, etteivät ryhmät sekoitu keskenään, mutta suomalaiset yleensä tykkäävät pitää piknikillä muutaman metrin välit. Nämä normaalit varotoimenpiteet on syytä muistaa, mutta ei kukaan kiellä kauniista säästä nauttimista. Ja suositus on ettei tällä hetkellä yli kuuden hengen ryhmissä kokoonnuttaisi, tuskinpa yhdelle piknikviltille enempää mahtuisikaan, Lasse Lehtonen sanoo.

– Piknikit ulkotiloissa on ihan sallittu, kunhan ne pitää muutamien ystävien kesken, eikä sekoitu naapuripiknikkiin, eikä keräännytä massoittain puistoihin kovin lähekkäin, Eeva Ruotsalainen sanoo. Viime päivien kuvat Helsingin puistojen täyttymisestä tungokseen asti ovat olleet koronariskin kannalta huolestuttavia.

Hän muistuttaa, että esimerkiksi käsihygienian ylläpidon vuoksi pientä käsidesipulloa on hyvä kantaa aina mukana ja kasvomaskia suositellaan käytettäväksi myös ulkona ruuhkatilanteissa, kun ollaan pidemmän aikaa lähikontaktissa alle 2 metrin etäisyydellä.

Nuoret odottavat vielä rokotteita.­

Sisätiloissa tartuntariski on noin 19 kertaa suurempi kuin ulkona. Leviäminen pisaroina ja aerosolina on tehokkaampaa myös silloin, kun puhutaan kovaan ääneen, lauletaan, urheillaan tai yskitään. Mutta ulkonakin riskit kasvavat jos yli kahden metrin turvavälejä ei noudateta tai maskeja käytetä.

Lisäksi mallinnusten mukaan tartuntariski lisääntyy, kun ulkona ei ole tuulenvirettä ja kun lämpötila ei ole korkea tai matala. Lauha, poutainen kesäkeli voikin olla siis kaikkein riskialttein.

– Vaikka sisätiloissa tartunnat leviävät ulkotiloja helpommin, on kuitenkin tärkeä huomioida, että tartuntariski on olemassa myös ulkotiloissa. Ehkä sellainen perusohje, jonka noudattaminen on kaikille itsestään selvää, mutta josta muistuttaisin erikseen on, että sairastetaan kotona. Lisäksi tulisi aina huomioida alueelliset ohjeet, muistuttaa THL:n Otto Helve.

– Selkeimmät ”vaaran paikat” ovat ihan samoja kuin sisälläkin. Vaikka ulkoilmassa riski tartunnalle on ilmeisesti vähäisempi, se ei ole nolla. Riski riittävän virusmäärän välittymisestä tartunnan saaneelta altistuneelle on yhdistelmä eritystä, viruksen siirtymistä ja altistuvan herkkyyttä saada tartunta. Vaikuttavina tekijöinä on siis useita asioita, mukaan lukien se onko tartunnan saanut missä vaiheessa tartuttavuusaikaa, puhuuko tai laulaako tartunnan saanut, miten ihmiset ovat asemoituneet toisiinsa nähden, syntyykö fyysisiä kontakteja ja miten kauan erilaiset altistumiset kestävät, kertoo puolestaan Helsingin kaupungin Timo Lukkarinen.

– Vaikka se voi tuntua tylsältä, tiiviissä ihmisjoukoissa kannattaa käyttää ulkonakin maskia, aina kun se vaan on mahdollista. Heti kun on taukoa juomisessa tai syömisessä, kannattaa puhdistaa kädet ja laittaa maski takaisin. Lisäksi on tärkeä muistaa puhdistaa käsiä säännöllisesti. Toki jos on ihan oikeasti riittävät turvavälit, kuten useampi metri lähimpään henkilöön tai on ulkona pienellä porukalla ja vain sellaisten kanssa, joita tapaa muutenkin sisällä, ei maski tuo nähdäkseni konkreettista lisäturvaa. Ulkona, kuten sisälläkin, juomien, ruokailuvälineiden ynnä muiden tulisi olla henkilökohtaisia, hän jatkaa.