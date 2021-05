McDonald’s jouduttiin evakuoimaan Helsingissä: ”Nuoret työntekijät toimivat erinomaisesti”

Palomestari antaa kiitosta nuorelle henkilökunnalle, joka osasi toimia tilanteessa oikein.

Helsingin Hakaniemessä Siltasaarenkadulla sijaitsevassa McDonald’s-ravintola jouduttiin evakuoimaan. Syynä oli vuotamaan ruvennut kaasuhiilidioksidipullo. Syy vuotoon on toistaiseksi tuntematon.

– Kaasu on erittäin kylmää ja syrjäyttää hapen tilasta, mihin se valuu, päivystävä palomestari Lappalainen kertoo.

Tilanne on nyt hoidossa. Kaasupullo on viety pois ja tilat on tuuletettu. Ravintolatoiminta jatkuu.

Kaasupullo saatiin pian ulos ravintolasta.­

– He tyhjensivät heti ravintolan ja soittivat hätänumeroon, kun kaasu lähti leviämään. Henkilökunta on toiminut erinomaisesti.