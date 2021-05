Nainen kertoi oikeudessa pelästyneensä koiraa.

Naapurin koiran lyöminen suksisauvalla toi iäkkäälle naiselle käräjäreissun.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus totesi naisen syylliseksi lievään eläinsuojelurikokseen, mutta antoi armon käydä oikeudesta, ja jätti 85-vuotiaan naisen rangaistukseen tuomitsematta.

Tapaus sattui toukokuussa 2019. Nainen oli mennyt aamulla postilaatikolleen. Naapurin japaninpystykorva Rico oli lähestynyt naista ja haukkunut postilaatikolla. Koiran omistaja oli hetkeä aikaisemmin herännyt ja laskenut Ricon kotipihalle aamutarpeilleen.

Ikkunasta koiran omistaja oli nähnyt, kuinka nainen oli ilmeisesti koiraa säikähdyttyään, huitaissut tätä hätäisesti suksisauvalla jalkaan. Siihen oli tullut pieni haava.

Kun koira oli joko kaatunut kyljelleen tai käynyt tarkastamaan vammaansa, nainen oli lyönyt sitä uudelleen suksisauvalla kylkeen. Tämä lyönti oli koiran omistajan mielestä harkittu ja tarpeeton.

Oikeudessa nainen kiisti lyöneensä koiraa. Hänellä ei ollut tarkoituskaan osua sitä kylkeen. Suksisauvaa hän kertoi heiluttaneensa ilmassa pelästyttyään postilaatikolle syöksähtänyttä, irti ollutta haukkuvaa koiraa. Suksisauvaa hän tarvitsi kertomansa mukaan tukena liikkuessaan, sillä häntä huimasi.

Koiran omistajat huomasivat isomman vamman koiran kyljessä vasta viikon päästä tapahtuneesta, sillä iskun jälki oli piilossa paksun turkin alla. Koiran kyljessä oli iso patti, jossa oli verensekaista kudosnestettä. Eläinlääkäri paikkasi potilaan ja määräsi tälle voimakkaan kipulääkityksen ja antibioottikuurin.

Käräjäoikeuden mukaan nainen syyllistyi lievään eläinsuojelurikokseen.

Oikeuden mielestä koiran lyöminen ei ollut tekona vähäinen, mutta se ei kuitenkaan pitänyt naisen syyllisyyden astetta teko-olosuhteissa kovin korkeana ja jätti naisen rangaistukseen tuomitsematta. Päätökseen vaikutti myös naisen korkea ikä ja se, että hän oli valmis sopimaan asian.

Naisen korvattavaksi tuli koiran omistajien vaatimat noin 250 euron eläinlääkärikulut.

Luonteeltaan japaninpystykorva on iloinen ja ystävällinen. Rodun ominaisuuteen kuuluu kuitenkin myös vahtia asuntoa, pihaa ja perhekuntaansa. Japanissa sitä on käytetty paljon nimenomaan pihojen vahtikoirana. Suomessa se on kuitenkin enemmän seurakoira.