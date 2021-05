”Riston” tapaus herätti kansanedustajat – enemmistö vaatii nykyisen isyyslain kumoamista

105 kansanedustajaa on allekirjoittanut lakialoitteen nykyisen isyyslain kumoamiseksi.

IS kertoi Riston tapauksesta viime vuoden tammikuussa.­

Isyyslaki herättää kansanedustajissa kummastusta. Niinpä enemmistö heistä, 105 kansanedustajaa vaatii nykyisen isyyslain kumoamista.

Kansanedustaja Jukka Kopran (kok) liikkeelle laittama lakialoite jätettiin eduskuntaan tämän viikon maanantaina.

Lakialoitteen pontimena on tapaus, jossa suomalaismies joutuu maksamaan isyysmaksuja lapselle, jonka biologinen isä hän ei ole. IS on seurannut miehen tapausta alusta lähtien, ja käyttänyt hänestä nimeä ”Risto”.

Risto jäi virallisiin asiakirjoihin lapsen isäksi, kun hän toimitti kanteen isyyden kumoamiseksi pari kuukautta liian myöhässä.

Kansanedustajat vaativat lakialoitteessa, ettei isyyden kumoamiselle olisi määräaikoja, vaan sen voisi tehdä koska tahansa.

– Aloitteella on kaksi tavoitetta: lapsen oikeusturvan parantaminen ja virheellisten isyyssuhteiden korjaaminen. Ei-biologinen isyys voi paljastua lapsen ollessa minkäikäinen tahansa, ja lapsen etu toteutuu parhaiten, kun isyys vastaa todellisuutta. Tästä syystä isyyden korjaamisen määräaika on poistettava, aloitteessa kirjoitetaan.

– Juridisten velvoitteiden lisäksi tällaisissa tapauksissa on huomioitava myös asianosaisille, erityisesti lapselle, aiheutuvat henkiset kärsimykset ja niistä selviäminen, aloitteessa todetaan.

Kopra ja 28 muuta kansanedustajaa jättivät samansisältöisen lakialoitteen myös viime vuonna, mutta se ei saanut kummemmin tuulta purjeisiinsa.

Sen jälkeen Kopra sai kertomansa mukaan lisää yhteydenottoja kansanedustajilta. Enemmistön saaminen lakialoitteen taakse vauhdittaa Kopran toiveiden mukaan asian käsittelyä eduskunnassa.

– Nyt tätä ei voi ainakaan sivuuttaa. Tämä on symbolinen elekin, kun on yli sata allekirjoittajaa, Kopra sanoo IS:lle.

Nykyisen lain mukaan kanne avioliiton aikana todetun isyyden kumoamisesta pitäisi nostaa kahden vuoden sisällä lapsen syntymästä. Jos miehen isyys on vahvistettu tunnustamisen perusteella, kanne kumoamisesta pitää laittaa vireille kahden vuoden sisällä tunnustamisesta.

Kanne voidaan nostaa määräajankin jälkeen, mikäli siihen on ”erittäin painava syy” tai kannetta ei ole voitu nostaa laillisen esteen takia.

Se ei ollut oikeuden mielestä riittävä syy kumoamiskanteen toimittamiselle myöhässä, kun Risto oli järkyttynyt ja yllättynyt silloisen vaimonsa pettämisestä. Se vaikutti Riston terveyteen ja työkykyyn, eikä hän kyennyt toimimaan rationaalisesti. Yllätys oli yhtä lailla myös se, kun isyystestistä paljastui, ettei kauan toivottu poika ollutkaan Riston, vaan toisen miehen.