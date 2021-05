Oulussa iso pelastusoperaatio: henkilö hyppäsi sillalta jokeen ja pakeni paikalta – palomestari laukoo suorat sanat toiminnasta

Tehtävälle osallistui yhteensä kahdeksan yksikköä pelastuslaitokselta, ensihoidosta ja poliisista.

Oulussa Värtön uimarannan edustalla sijaitsevalta Erkkolansillalta Oulujokeen hypännyt henkilö aiheutti ison pelastusoperaation helatorstain iltana.

Pelastuslaitos sai tapahtumasta ilmoituksen puoli kahdeksan aikaan illalla. Paikalle päästyään henkilöä etsittiin jonkin aikaa, kunnes silminnäkijät kertoivat hyppääjän nousseen vedestä omin avuin rantaan ja poistuneen kiireesti paikalta.

Päivystävä palomestari Veli Nikula Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta kertoo, että tehtävällä oli mukana yhteensä kahdeksan yksikköä: neljä pelastuslaitoksen yksikköä, kaksi ensihoidon yksikköä ja kaksi poliisin yksikköä. Nikulan mukaan poliisi jäi vielä etsimään hyppääjää, kun muut yksiköt poistuivat paikalta.

– Oli poliisin kanssa vähän porinaa, että olisi syytä tavoittaa henkilö, ja jonkinnäköinen benjihyppylasku hänelle antaa, Nikula sanoo.

Oulun poliisilaitoksen johtokeskuksesta vahvistetaan, että silminnäkijät kertoivat henkilön nousseen vedestä ja paenneen paikalta. Hyppääjää ei ole tavoitettu. Johtokeskuksesta ei oteta kantaa siihen, millaisia sanktioita hyppääjälle voisi olla tiedossa, jos hänet tavoitettaisiin.

– Hyvähän hänet olisi ollut tavoittaa jos senkin takia, että näkisi hänen olevan täysin kunnossa. Toki hän on itse poistunut paikalta ja vielä kohtuullisen vilkkaasti, että ei sen perusteella ole pahemmin itseään loukannut. Olisiko hän säikähtänyt, että tästä seuraa jotakin, jos viranomaiset tavoittavat, johtokeskuksessa pohditaan.

Poliisi sai nopeasti selville, että hyppääjä oli päässyt omin avuin rantaan ja paennut paikalta.­

Palomestari Veli Nikula tuomitsee silloilta hyppimisen täysin. Hänen mukaansa vastaavia tapauksia sattuu usein lämpiminä kesäpäivinä

– Kyllä sanoisin, että tässä meidän toiminta-alueella kun on useampi joki ja silta, niin näitä hyppelijöitä aina löytyy. Tämä Erkkolansilta on jollakin tapaa sellainen paikka, että näitä kandidaatteja aina löytyy. Tässähän on myös suhteellisen suuri uimaranta aivan vieressä.

Nikula painottaa, ettei sillalta hyppiminen ole lainkaan toivottavaa, vaan päinvastoin. Tällaiset tapaukset syövät suuren määrän pelastuslaitoksen resursseja.

Nikulalla on selkeä näkemys siihen, miten hyppijöiden kanssa pitäisi toimia.

– Heidät pitäisi saada kiinni ja lyödä käteen hintalappu, että tämä maksoi tämän verran.