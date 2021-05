Jyrki Lehtolan kolumni: Ne oikeat vaalikonekysymykset

Asteikolla 1–10, kuinka syvä oli huokauksesi, kun kuntavaalikoneen kysymyksessä tiedusteltiin suhdettasi Euroopan Unioniin?

Vaalikoneet lilluvat taas verkossa hahmottamassa kansalaisen maailmankuvaa, moraalia sekä asemaa muuttuvassa maailmassa ja kunnassa.

Kun vaalikoneen on käynyt läpi, ruudulle ilmestyy vastaukseksi kuntavaaliehdokas, jonka ilme on tyytyväinen kuin näädällä, joka onnistui juuri parittelemaan itsensä kanssa. Ei siitä aina luottavainen mieli synny.

Ja niistä kysymyksistäkin jää pitkästyneen murmelin maku suuhun, joten seuraavassa Ilta-Sanomien vaihtoehtoinen vaalikone, johon vastaamalla ei synny vaalikoneista tuttua tunnetta siitä, että itseensä ja ajatuksiinsa tutustuminen on aina pettymys.

Mikä näistä voi tappaa sinut: a) korona, b) masennus, kun työpaikka katosi ja rahat loppuivat, c) edellisistä seuraava nälkä, d) se riipivä, raastava, tappava tunne, kun haluaisi ravintolaan puhumaan itsestään ja halailemaan, mutta ei pääse, ei pääse.

Jussi Halla-aho, a) pipolla, b) maskilla, c) ilman rihmankiertämää?

Tulisiko koulussa olla kerran viikossa kasvisruokapäivä ja kannattaisiko keskustella terapeutin kanssa, kun taas tämä kysymys sai kasvosi punaiseksi raivosta?

” Laita tärkeysjärjestykseen seuraavat asiat: a) grillaus, b) omat tunteesi, c) nuorten mielenterveys, d) nännit, e) ihmisoikeudet.

Määrittääkö biologia sukupuolen vai onko sukupuoli monen muun asian lailla pelkkä yksilön oman tahdon ja tunteen asia? Vastaa kysymykseen Twitterissä, älä täällä, äläkä tuhlaa loukkaantumisen esittämiseen yli kolmea vuorokautta, elämä on yllättävän lyhyt.

Mikä näistä sanoista tulisi kieltää sinua järkyttävänä ilmaisuina: a) heteroseksuaalisuus, b) autoilukulttuuri, c) mamma, d) kas, sinulla onkin jo valmiina pitkähkö sanalista!

Anarkisti Suvi Auvinen on mainostanut Instagramissa eri tuotemerkkien lisäksi uutta kirjaansa esittelemällä mm. nännejään, koska Auvisen mukaan Auvisen rinnoilla on jotain tekemistä sen kanssa, kuinka radikaali feministi Auvinen on. Mitkä seuraavista asioista juuri kuolivat: a) anarkismi, b) kirjallisuus, c) feminismi, d) kaikki muu paitsi Suvi Auvinen.

Jouduit odottamaan 10 minuuttia luvattua kauemmin kotiovelle tilaamaasi valmisruokaa. Tulisiko ongelma ratkaista, a) lisäämällä maahanmuuttoa, b) vähentämällä 10 euroa laiskan kuskin palkasta, c) hankkimalla kuskeille nopeammat autot, vaikka yksityisautoilua vastustatkin, mutta nälänhätä on poikkeustilanne, d) oppimalla valmistamaan ruokaa.

Pormestari Vapaavuori neuvotteli tulevasta työpaikastaan kiinteistösijoittajien kanssa ravintola Savoyn kabinetissa. Mikä olisi ollut moraalisesti hyväksyttävämpi kohtaamispaikka: a) kirjasto, b) Twitter, c) se ihana kohta Sinebrychoffin puistossa, jossa ensi kerran loit katseesi polyamoriseen puolisoosi.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.