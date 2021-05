EU:n elpymis­paketti­keskustelusta tuli viivytys­taistelu – professori: Tästä siinä on kyse

Asiantuntija uskoo, että keskustelun pitkittämisessä yhdistyvät vakaumuksellisuus ja sopiva ajankohta, koska kuntavaalit pidetään reilun kuukauden kuluttua.

Eduskunnassa on tiistaista lähtien keskusteltu Suomen osallistumisesta EU:n elpymisvälineeseen – eikä loppua näy.

Keskustelua on käyty lähinnä perussuomalaisten voimin yötä myöden. Puolueella on ollut salissa yöllä koko ajan noin viitisen edustajaa, jotka ovat puhuneet vuorotellen. Istunto keskeytettiin helatorstaina aamupäivällä ennen kymmentä. Istunto jatkuu illalla kahdeksalta.

Torstaina päivällä selvisi, että eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk) on hyllyttänyt Juho Eerolan elpymisvälinekeskustelun ajaksi varapuhemiehen tehtävästä, kertoi HS.

Mistä yön yli kestävät ja edelleen jatkuvat keskustelut, joita perussuomalaiset jatkaa, kertovat? Mistä on kyse?

Turun yliopiston poliittisen historian professori, eduskuntatutkimuksen keskuksen varajohtaja Vesa Vares arvioi, että perussuomalaiset pyrkii keskustelua pitkittämällä nostattamaan profiiliaan asialla, johon heillä on selvä kanta.

Vares arvioi, että perussuomalaiset on päässyt hallitsemaan keskustelua EU:n elpymispaketista.

– Maahanmuuttokriittisyyden ohella EU-kriittisyys on ollut perussuomalaisten ensimmäisiä agendoja. Toiseksi he pääsevät nostamaan profiiliaan.

Hän uskoo, että keskustelun pitkittämisessä yhdistyvät vakaumuksellisuus ja sopiva ajankohta, koska kuntavaalit pidetään reilun kuukauden kuluttua.

– Ei varmaan tee kauhean pahaa kuntavaalien alla esiintyä voimakkaasti niiden asioiden puolesta, joita omat kannattajat pitävät tärkeinä.

Vares ei usko, että kyseessä on kuitenkaan pelkästään kuntavaalien alla tapahtuva julkisuustemppu.

– Luulen, että he olisivat toimineet samalla tavalla ja olisivat jollakin tavalla nostaneet asian merkittävästi esille ja protestoineet. Mutta koska ajankohta on tämä, se on myös tilaisuus nostaa profiilia.

– He, jotka sitä (elpymispakettia) kannattavat, eivät tämän takia muuta mieltään, hän arvioi.

Hän kertoo, että viivytyskeskusteluilla on Suomen historiassa saavutettu asioita, jos valtiopäivät ja uudet vaalit ovat olleet lähellä. Tällaisissa tilanteissa jatkuvalla puhumisella on onnistuttu jarruttamaan keskustelua riittävästi, jotta päätös on estetty.

– Nythän tilanne ei ole ollenkaan sellainen.

Mäkelä: Keskustelu jatkuu niin kauan kuin riittää sanottavaa

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jani Mäkelä kertoo STT:lle, että puolue on valmis jatkamaan keskusteluja "niin kauan kuin kansanedustajilla riittää asiasta sanottavaa". Keskustelun tavoitteena on Mäkelän mukaan tuoda kaikki tarvittavat näkökulmat esille.

Mäkelän mukaan jää nähtäväksi, miten asian käsittely etenee illalla jatkuvassa täysistunnossa ja jatkuvatko keskustelut jälleen yön yli. Twitterissä puolueen kansanedustajat puhuivat viime yön puheenvuoroistaan yö- ja aamuvuoroina.

– Kyllä siinä tiettyä vuorottelua on oltava. Salissa on aina syytä olla muutama ylimääräinen edustaja, ettei kävisi missään tapauksessa niin, että puheenvuorot tyrehtyvät satunnaisten syiden takia ja keskustelu loppuu siihen. Toisaalta pitää olla edustajilla myös mahdollisuus levätä välillä ja tehdä uusia puheenvuoroja, Mäkelä sanoo STT:lle.

Jos tänä iltana jatkuva täysistunto venyy puheenvuorojen takia jälleen aamuun, se keskeytetään viimeistään kello 8 valiokuntien kokousten vuoksi, kerrotaan eduskunnan Twitter-tilillä.