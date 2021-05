Ilmanlaatu heikkenee Suomessa – savupilvet leviävät Venäjältä

Meteorologien mukaan ilmanlaatu on jo heikentynyt Suomessa.

Venäjällä on usein metsäpaloja kesäisin. Kuva on palosta kesäkuussa 2012. Silloin paloivat Siperian ikimetsät.­

Venäjällä riehuvat jälleen metsäpalot. Ilmatieteen laitos kertoo Twitter-tilillään, että Venäjältä on kulkeutunut metsäpalojen savua Suomeen.

– Ilmanlaatu näyttää Suomessa heikentyneen. Se on monilla paikkakunnilla tyydyttävä tai välttävä, Ilmatieteen laitoksen meteorologi Ville Siiskonen kertoo Ilta-Sanomille.

Hän kertoo, että savujen tulo näkyi satelliittikuvissa.

– Ilmassa on nyt Suomessa siitepölyä ja metsäpalojen aerosoleja, mikä heikentää ilman laatua, hän sanoo.

Savupilven liikkeitä on vaikea ennustaa. Vielä ei ole palojen laajuus ei ole tarkasti tiedossa.

Siiskonen neuvo seuraamaan ilmanlaatua Ilmatiteen laitoksen palvelusta.

Tilanne oli paha Suomessa vuonna 2006

Venäjän metsäpalot ovat toistuneet useina vuosina.

– Ilmiö on toistunut useina vuosina viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vielä savun haju ei tunnu pääkaupunkiseudulla, mutta itärajan tuntumassa tilanne voi olla jo pahempi Forecan päivystävä meteorologi Ilkka Alanko kertoo.

Vuonna 2006 Venäjältä tullut savupilvi levisi Suomeen. Silloin hengityssairauksista kärsivät elivät vaikeita aikoja.

Tuolloin hengityssairaita neuvottiin hankkimaan ikkunasuodattimia. Herkästi oireita saavia kehotettiin pysymään sisällä pahimpien savujen aikaan. Tärkein taustatekijä on se, että Suomen ja Venäjän valtakunnanrajan virallinen pituus on 1 343,6 kilometriä. Maarajan osuus on 1 289,6 kilometriä.