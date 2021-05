THL:n oikeuskemistin Pirkko Kriikun mukaan vahinko on ainoa järkevä selitys sille, miksi kukaan teräistäisi Ksalol-lääkettä fentanyylillä. Päihdekäytössä pienikin määrä fentanyyliä voi olla tappava.

Epäiltyjen huumemyrkytyskuolemien aiheuttajaa ei toistaiseksi tiedetä.

Pari viikkoa sitten Lounais-Suomen poliisi tiedotti viiden parikymppisen miehen kuolleen lyhyessä ajassa mahdollisesti huumeiden, lääkkeiden tai alkoholin yliannostukseen.

Se sai poliisin epäilemään, että Turun seudulla leviäisi poikkeuksellisen vaarallista lääke- tai huumausainetta. Poliisin mukaan muun muassa A-klinikkasäätiö on varoittanut, että katukaupassa olisi myynnissä erityistä myrkkyhuumetta, fentanyylillä terästettyä Ksalol-lääkeainetta.

Aiheesta on kertonut aiemmin muun muassa Turun Sanomat. Turun Sanomien mukaan myös Helsingissä on havaittu puolenkymmentä yllättävää nuorten huumekuolemaa.

Fentanyylillä terästetyn Ksalolin olemassaoloa ei ole ainakaan toistaiseksi havaittu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL).

THL:n oikeuskemisti Pirkko Kriikku sanoo, ettei kuolemansyynselvitysten huume- ja lääketestauksessa ole näkynyt tavallista enempää fentanyyliä tai rauhoittavia lääkkeitä muistuttavia muuntobentsoja.

– Tiedot käyttäjien ongelmista ovat huolestuttavia, mutta meillä ei ole mitään, mikä vahvistaisi ilmiön.

Kriikku muistuttaa, ettei kuolemansyyn selvittäminen on hidas prosessi. Sen päättämiseen voi mennä kolme kuukautta. Kuitenkin myrkkyhuumeiden kaltaiset tappavat trendit huomataan usein jo aiemmin laboratoriossa, vaikka kuolemansyynselvitys olisi kesken.

Viimeksi selkeä uuden aineen aiheuttama kuolemarypäs todettiin vuosina 2016–2017, kun niin sanottu ”U-huume” eli muuntohuume U-47700 aiheutti noin kymmenen ihmisen hengenmenon.

Ksalol-nimellä katukaupassa myytävä alpratsolaami ei itsessään ole uusi tuttavuus huumemarkkinoilla. Muun muassa Niko Ranta-ahon liiga toi Ksalol-tabletteja Suomeen Katiska-huumejutussa. Niitä myytiin noin euron kappalehintaan.

Erityisen vaarallisen fentanyylillä jatketuista Ksaloleista tekisi juuri fentanyyli, jota käytetään muun muassa syöpäkipujen lievittämiseen. Se on jopa 100 kertaa voimakkaampaa kuin morfiini.

– Fentanyylin lääkinnälliset annokset ovat hyvin pieniä. Päihdekäytössä suurin riski onkin annostelu, sillä hyvin pienikin määrä ainetta voi olla vaarallinen – etenkin käytettynä yhdessä muiden huumeiden tai alkoholin kanssa.

Kriikun mukaan sille, minkä vuoksi joku terästäisi Ksalol-tabletteja fentanyylillä, ei ole ainakaan mitään selkeästi avautuvaa logiikkaa.

– Ei ole mitään järkeä myydä sellaista ainetta, joka tappaa asiakkaan. Ainoa syy, minkä keksin on se, että on tapahtunut jokin virhe. Maailmalla on todistetusti ollut liikkeellä käsittämättömiä kombinaatioita, kuten rotanmyrkkyä synteettisessä kannabinoidissa, kun on jatkettu huumeita halvoilla aineksilla.

Suomessa todetaan vuosittain noin kaksisataa huumemyrkytyskuolemaa.

Niiden syynä ei ole useinkaan mikään yksittäinen aine, vaan monen aineen yhteismyrkytys. Tyypillisesti mukana joku opioidi, usein buprenorfiini, ja alkoholia tai rauhoittavia bentsodiatsepiineja.

Tällainen cocktail on vaarallinen hengityslaman vuoksi, joka kehittyy usein käyttäjän tietämättä.

– Siinä henkilö sammuu tai nukahtaa, lamput sammuu pikkuhiljaa ja hengitys lakkaa toimimasta.