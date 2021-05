Helahelle käynnisti hurjat after-korona-bileet – näin Helsinki juhli kesän ensimmäistä ”viikonloppua”

Helahelle helli Helsinkiä.

Se oli kuin olisi astunut paratiisiin.

Se oli kuin olisi astunut helvetin esikartanoon.

Makuasia. Koronanmakuinen, tai kesänmakuinen.

Kun keskiviikkona illalla käveli Bulevardin muurien portista sisään Koffin puistoon, astui aivan toiseen maailmaan, toiseen tietoisuuteen, joko koronaa edeltävään tai koronan jälkeiseen.

Näky huumasi. Tai vavahdutti. Makuasia.

Rinne oli täynnä istuvaa massaa. Kuin sillejä tynnyrissä. Musiikkikin peittyi bilettävän nuorison puheen pauhuun, jota ympäröivät kiviseinät vielä patosivat ja korostivat.

Alempana rinteessä istuttiin omissa porukoissa, mutta ylhäällä, siellä, minne aurinko säästi viimeiset säteensä, vihreää nurmikkoa ei vilttien meressä ja jalkojen sekamelskassa ja takapuolten kokoontumisajoissa enää näkynyt.

– Siis tääl on ihan helvetisti väkeä, tyttö huusi puhelimeen.

Anne ja Nina edustivat varttuneempaa polvea, ainakin sen perusteella, että toisella heistä oli rokotusaika jo varattuna.

– Yritämme etsiä frendejä. Kadotimme heidät pari tuntia sitten, Nina kertoi.

– Ohje on mennä lätäkön viereen, Anne kertoi lopetettuaan puhelun.

Hyvin toisenlainen oli tunnelma hetkeä aikaisemmin Hietsun uimarannalla. Jos Koffin puistossa väkeä oli tuhansissa, Hietsussakin oli runsaasti kesän ensimmäisestä viikonlopusta nauttivaa kansaa, mutta silti väljää ja puheet sorisivat, eivät pauhanneet.

Frida, Ellen, Catarina ja Vendela olivat levittäneet viltin, jolla nauttivat Vendelan leipomaa mansikkajuustokakkua. Illan ohjelmassa oli uiminen. Ehkä.

– Frida haluaa mennä, ehkä minäkin, Catarina kertoi.

Ellen ei, eikä Vendela.

Lähettyvillä nuorten naisten kolmikko oli samoissa aikeissa paljon pitemmällä. Skotti Tess ja tsekittäret Domi ja Katerina olivat päättäneet kirmata bikineissään mereen.

Ja takaisinkin kirmasivat.

– Cold, Domi raportoi.

– But fun, Katerina lisäsi.

Välillä rantaviivasta irtaantui pieni porukka, yleensä miehiä, jotka näyttivät tarkenevansa uida. Rohkeimmat tekivät sen vaatteet päällä. Rohkeaa siksi, että jälkeen päin oli vähemmän hauskaa.

Arto ja Sofia mieluummin katselivat.

– Nautimme auringosta, pakotin miehen ottamaan paidan pois, Sofia kertoi.

– Se on illan teema, että hänen kehonsa saa aurinkoa ja lepoa.

– Nyt nautitaan.

Ihmeellinen ”helahelle” helli Helsinkiä ja koko Suomea, Arton hipiää ja kaikkien suomalaisten.

Niin nautti Hietsussa moni muukin: aurinkoa palvoen, lentopallokentällä pölypilviä auringon kiloon nostattaen, frisbiitä heitellen, palloa potkien, jumpaten. Kukin tavallaan, ja muutamat suuren maailman pienissä stringeissä, kuin kangas olisi tykkänään loppunut maailmasta.

Jonna pumppasi suppilautaan ilmaan. Tarkoitus oli tehdä Ariana-tyttären kanssa kierros Seurasaarenselällä.

– Vuokrasin tämän kuukaudeksi Sup Finlandilta off-season hinnalla, Jonna kertoi.

Jonnalla kävi tuuri. Off on nyt ”so last season”.

Keskiviikkona piti oikein kysyä itseltään, mikä vuodenaika, mikä maa? Epsanja vai Suomi, kevät vai kesä?

Väki biletti kuin vappuna, mutta kukaan ei palellut. Väki biletti kuin juhannuksena, mutta kukaan ei kastunut.

Almanakan perustella elettiin Kristuksen taivaaseen astumisen muistopäivän aattoa, mutta mitä sitä kiertelemään: käynnissä olivat vuoden 2021 ensimmäisen kesäviikonlopun bakkanaalit Helsingin puistoissa ja rannoilla.

Maagisen illan odotus oli väreillyt ilmassa aamusta asti. Lämmintä aamua seurasi kuuma päivä, kuumaa päivää lämmin ilta ja lämmintä iltaa pehmeä yö...

Helatorstain aatto oli kuuma toukokuun päiväksi, ja kuuma se olisi ollut heinäkuun päiväksikin.

Jos olivat after-korona -juhlijat nuorisolaisia Koffin puistossa, Hietsussa näkyi alkuillasta myös lapsia ja enemmän nuoria aikuisia.

Toisenlaisessa maailmassa elettiin Sompasaaren kärjessä, jossa Sompasaunan löylyistä nautti myös ”varttuneisto”. Hiukan syrjässä nousi savu pikkuruisesta saunasta, jota isännöi Milo Aminoff.

Aurinko laski Merihaan tornitalojen taakse, kun Aminoffin ystävät istuivat vilvoittelemassa.

– Käytiin Sompasaunalla, mutta siellä oli ihan älyttömästi väkeä, joten tultiin tänne, Aminoff kertoo.

– Olemme kaikki yhtä harmoniaa.

Rakkaalla saunalla on monta nimeä: Kärrysauna, Koronakoppi, Kapinakoppi. Salasauna.

Tyynen meren yli kantautui musiikin jumputus Tervasaaresta. Siellä puiden siimes kuhisi ihmisiä, kuten Helsingissä jokainen ranta tai puistonpala alkaneen kesän ensimmäisenä ”viikonloppuna”.

Korona tuntui olevan enää muisto, jota kukaan ei tänä iltana halunnut muistaa. Eikä muistanut.

– Viikonlopun miehitys, kerrottiin alkuillasta Helsingin poliisilaitokselta.

– Jos on paljon ihmisiä tiiviisti, partiot voivat muistuttaa turvaväleistä.

Koffin puiston läpi ajoi illalla hitaasti poliisiauto, mutta ei ainakaan sillä kertaa pysähtynyt.

Kesä sai tulla kuplien ja pirskahdellen ja lopuksi ehkä huojuen ja hamuten.