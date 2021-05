”Seinäjoella ei ole koskaan 26 astetta lämmintä” – tänään oli

Seinäjoella nautittiin keskiviikkona poikkeuksellisesta lämmöstä.

Seinäjoella lämpömittari näytti keskiviikkona 26 lämpöastetta. Lukema on epävirallinen, mutta moni on kaupungissa todennut saman lukeman.

– Nyt saa naattia, hihkaisee Ville Laakkonen, kulttuurituottajaopiskelija, joka on saapunut Lakeudenpuistoon kostealle piknikille. Seurana on joukko opiskelukavereita.

– Onhan tämä aivan ihanaa, kun takana on viime kesänä alkanut pitkä talvi, tuumaa Lotta Saarteinen.

– Kyllä, tuntuu, että ollaan elossa taas, jatkaa kollega Hanna Manninen.

He, kuten Ethel Yli-Mäenpää, Niina Heikkilä, Miska Lahtinen ja Riku Polvi ovat kaikki kolmannen vuoden opiskelijoita. He ehtivät elää ja kokea reilun vuoden verran normaalia opiskeluaikaa ennen kuin tuli korona ja pilasi hyvän tunnelman sekä melkein kaikki tapahtumat, joissa kulttuurituottajia olisi tarvittu.

Provinssin ja monien muiden festareiden peruuntuminen toisena kesänä peräkkäin harmittaa heitä jokaista, mutta jotakin hyvääkin tämä aika on tuonut mukanaan.

– Olen huomannut, että lähipiiri on koronan aikana muuttunut. Kun ei ole voinut viettää aikaa esimerkiksi tämän porukan kanssa, on tullut pidettyä yhteyttä niihin ihmisiin, jotka asuvat kauempana, kertoo Riku.

Miska on samaa mieltä.

– Esimerkiksi lapsuudenystävien kanssa on oltu yhteydessä enenmmän kuin normaalisti.

Lotta on porukasta ainoa, joka on saanut koronapiikin. Hän on siitä erittäin onnellinen.

– Kuulun kakkosriskiryhmään ja siksi minut on rokotettu. Nyt alkaa tuntua, että tässä ollaan lähellä normaalia, on vähän turvallisempaa. Meille on muodostunut sellainen 3-4 hengen koronakupla, kaveripiiri, jonka kanssa ollaan oltu tiiviimmin tekemisissä.

Yhteinen piknik Lakeudenpuistossa tuo porukalle mieleen ensimmäisen opiskeluvuoden, jolloin he tämän tästä istuskelivat lämpiminä syyspäivinä Lakeuden Ristin juurella ringissä.

– Kyllä tätä on kaivattu, he tuumaavat.

Kulttuurituottajaopiskelijat Riku Polvi, Miska Lahtinen, Ethel Yi-Mäenpää, Hanna Manninen, Niina Heikkilä ja Lotta Saarteinen nauttivat toukokuisesta hellepäivästä Seinäjoen Lakeudenpuistossa.­

Marita ja Eija nauttivat kesän ensimmäisestä hellepäivästä niin ikään Lakeudenpuistossa.

– Ajateltiin, että voidaan istua tässä penkillä, kun ei olla mitään teinareita, he nauravat.

– Nyt on se hetki, kun pitää elää täysillä ja laittaa parasta päälle. Seinäjoella ei ole koskaan 26 astetta lämmintä, sanoo Eija, joka on nauttinut kesäpäivästä myös kajakin kyydissä.

– Eilen kävin ekan kerran melomassa ja tänään taas. Sitä vaan ihmettelen, miten paljon Seinäjoessa on roskaa. Sitä on aivan järkyttävän paljon. Jokeen oli heitetty jopa mikroaaltouuni!

– Viime kesänä kävin melomassa yhteensä 52 kertaa ja joka reissulla poimin joesta tölkkejä ja muuta roskaa. Tölkkejä löytyi kesän mittaan seitsemän isoa jätesäkillistä. En vaan voi meloa roskien ohi, kertoo Eija, joka arvelee roskamäärän lisääntyneen koronan ja take away -ruokailun myötä. Roskat lentävät jokeen parkkipaikoilta tuulen mukana.

– Mutta nyt ei mietitä roskia, vaan nautitaan täysillä kesästä, tuumaa Marita, joka tietää, että ylihuomenna sataa taas vettä.

Eija ja Marita jatkavat iltaa terassilla, jossa riittääkin tänään paljon iloista seuraa.