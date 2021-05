Pohjois-Karjalassa pyrytti ensin 20 senttiä lunta, sitten tuli lämpöaalto – paikalliset vetivät t-paidat päälle ja sukset jalkaan: ”Luistaa hyvin”

Lumipyry toi viime viikolla 20 senttimetriä uutta lunta Petrovaaraan. Siksi nyt hiihdetään hellesäällä.

Huh hellettä -hiihtotempaus tapahtuman laduilla on mittaa pari kilometriä.­

Juuan Petrovaarassa Pohjois-Karjalassa eletään erikoista kevättä. Lämpötila hipoo hellelukemia, mutta samaan aikaan ladut ovat vielä kunnossa upeissa vaaramaisemissa.

Menossa on Huh hellettä -hiihtotempaus. Kajoo Ultramarathonin järjestämän tapahtuman laduilla on mittaa pari kilometriä.

Puuhamies Janne Kallinen on mielissään siitä, että kylä innostui hiihtämään helteellä.­

– On aivan poikkeuksellista, että Savo-Karjalan vaaroilla voi nyt hiihtää. Saatoimme järjestää tämän ainutkertaisen tapahtuman, kun viime viikon lumimyrsky toi tänne 20 senttimetriä uutta lunta. Lämpötila hipoi tiistaina hiihtojen aikaan hellelukemia, tapahtuman puuhamies Janne Kallinen kertoo Ilta-Sanomille.

Neea Nousiainen kuului historiallisen hiihdon innokkaimpiin osallistujiin.­

Innostava tapahtuma koko kylälle

– Osanottajia on kahden päivän aikana yhteensä noin 50. Hienointa tässä kaikessa on se, että kyläläiset ovat ihan innoissaan. On touhua ja tohinaa pitkästä aikaa näillä seuduilla ja se lupaa hyvää tulossa oleviin liikuntatapahtumiin, hän sanoo.

Luku on komea, sillä kylässä on noin 160 asukasta.

Erikoinen sääilmiö näkyy myös lumen koostumuksessa Petrovaarassa.

– Lumi on isorakeista ja sukset luistavat siksi hyvin. Luisto voi jopa parantua vielä keskiviikkona. Tiistaina jäätiin hellelukemista, mutta keskiviikkona helleraja on menossa sääennusteen mukaan komeasti rikki, 38-vuotias Kallinen kertoo.

Kalliselle ja kyläläisille tapahtuma antaa toivoa siitä, että kesämökeistään tunnettu Petrovaara on yhä elinvoimainen kylä.

Juuka tunnetaan mykistävän kauniista luontoretkikohteistaan, joihin kuuluvat Petrovaaran lisäksi muun muassa Juuanharju, Keihäsjoki ja Tahkovaara.