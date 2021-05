Main ContentPlaceholder

Vappubrunssilta iso tartuntaketju: 41 sairastunutta, ainakin yksi Intian muunnoksesta – suora lähetys tiedotustilaisuudesta kello 14.30

Keski-Pohjanmaalla on todettu iso tartuntaketju. Yhteensä vappubrunssilta liikkeelle lähteneestä tartuntaketjusta on todettu 41 koronavirustartuntaa. Karanteenissa on noin 300 henkilöä.

Keski-Pohjanmaan koronatilanteesta pidetään tiedotustilaisuus kello 14.30. Voit katsoa sen suorana lähetyksenä tästä artikkelista. IS seuraa tilaisuuden antia, tekstiseuranta artikkelin lopussa. Keski-Pohjanmaalla on todettu 16 uutta koronavirustartuntaa. Tartunnat liittyvät samaan, viime päivinä tiedotettuun laajaan tartuntaketjuun, joka lähti liikkeelle vappubrunssilta. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä eli Soite kertoo, että tartuntaketjusta on lähtenyt liikkeelle useita jatkoketjuja, joista laajin on 5.5.2021 Kokkolan ammattikampuksen altistumistilanteesta alkunsa saanut tartuntaketju. – Virus on päässyt leviämään alueella voimakkaasti, koska olosuhteet ovat olleet otolliset johtuen kahdesta altistustilanteesta, Soite kertoo tiedotteessa. Yhteensä vappubrunssilta liikkeelle lähteneestä tartuntaketjusta on todettu 41 koronavirustartuntaa. Karanteenissa on noin 300 henkilöä. Alueen ilmaantuvuusluku on noussut nopeasti yli 50 tapauksen 100 000 asukasta kohden. – Tartuntaketjun koronavirusnäytteitä on lähetetty analysoitavaksi virusmuunnosten kartoittamiseksi. Yhden näytteen sekvensointitulos on varmistunut ja kyseessä on koronaviruksen Intian variantti. – Tällä hetkellä tartunnat leviävät Soiten alueella etenkin nuorten ja nuorten aikuisten joukossa, joista osa on hyvinkin vähäoireisia. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ei ole hoidossa tällä hetkellä yhtään koronavirustartunnan saanutta, tiedotteessa todetaan. Tilanne näytti väliilä rauhalliselta Kokkolan tartuntaketju on muistutus siitä, että epidemia ei ole vielä ohi. – Laaja tartuntaketju lähti liikkeelle vappubrunssilta. Yksi mahdollinen syy uuden tartuntaketjun liikkeelle lähtemiseen voi olla se, että koronatilanne on näyttänyt rauhalliselta, Terveyden ja hyvinvoinnin eli THL:n ylilääkäri Tuula Hannila-Handelberg kertoo Ilta-Sanomille. Tartunnat ovat lähteneet Suomessa laskuun. – Se voi johtaa siihen, että ei nähdä vaaran olevan silti olemassa, hän sanoo.