Kaunialan sairaalassa pyörätuolipotilas puristui hengiltä hissiin

Onnettomuudessa loukkaantui myös yksi sairaalan hoitaja.

Kaunialan sairaalassa sattui tiistaina vakava onnettomuus.

– Meillä oli tiistaina ihmisen pelastamistehtävä osoitteessa Kylpyläntie 19 Kauniaisissa. Hälytys tuli kello 14.49, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta kerrotaan Ilta-Sanomille.

Sairaalan hississä oli tekninen vika. Potilas oli jäänyt hississä puristuksiin.

Kaunialan Sairaala Oy:n toimitusjohtajan Mervi Ahlrothin mukaan onnettomuudessa menehtyi yksi pyörätuolissa ollut sairaalan potilas.

Onnettomuudessa loukkaantui myös yksi sairaalan hoitaja. Poliisi ja Onnettomuustutkintakeskus tutkivat asiaa.

Kaunialan Sairaala on aiemmalta nimeltään Kaunialan sotavammasairaala. Sairaala on toiminut sotainvalidien hoito- ja kuntoutuslaitoksena vuodesta 1946 lähtien. Kaunialassa työskentelee 250 työntekijää, ja ympärivuorokautisia asiakaspaikkoja on runsaat 200. Kaunialan Sairaala Oy on voittoa tavoittelematon, yhteiskunnallinen yksityinen osakeyhtiö.