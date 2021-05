THL:n Nohynek Ylelle: Ensimmäisen annoksen AstraZenecaa saaneille suositellaan toiseksi annokseksi Pfizeria

Tehoste annetaan 12 viikon kuluttua ensimmäisen rokotuksen antamisesta.

Ensimmäisen annoksen AstraZenecan rokotteen saaneille annetaan toisena Suomessa annoksena Pfizer-BioNTechin rokote. Asiasta kertoo Yle.

– Suositus on, että ne alle 65-vuotiaat, jotka ovat saaneet AstraZenecan rokotteen, saavat toisena annoksena mRNA-rokotteen. Suomessa he ovat suurimmaksi osaksi lääketieteelliseen riskiryhmään kuuluvia, jotka rokotettiin ennen kuin Astra Zenecan haittavaikutuksista tuli tieto. Heitä on noin 100 000. Käytännössä rokote tulee olemaan Pfizerin mRNA-rokote, THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek kertoo Ylelle.

Britanniassa on tutkittu AstraZenecan rokotteen ja Pfizerin rokotteen yhdistämistä. Nohynekin mukaan tällä viikolla odotetaan ensimmäisiä turvallisuustutkimustietoja Britanniasta Oxfordin tutkimuksesta.

Nohynekin mukaan Suomessa annetaan ensimmäiset tällaiset tehosteet AstraZenecan rokotteella rokotetuille, kun rokotetulla tulee 12 viikkoa täyteen. Se on hänen mukaansa aikajänne ensimmäisen ja toisen rokotusannoksen välillä.

Witwatersrandin yliopistolla helmikuussa julkistetun tutkimuksen mukaan AstraZenecan rokote tarjosi Etelä-Afrikan varianttia vastaan vain 10-prosenttisen suojan.