Asiantuntijan mukaan lähipäivinä jokaisen olisi suositeltavaa käyttää suojaavampaa FFP2-maskia, sillä ihmisen immuunijärjestelmä on korkeiden siitepölypitoisuuksien vuoksi koetuksella.

Torstaihin mennessä siitepölytilanne on poikkeuksellisen huono maan keskiosia myöten.­

Lähipäivien lämmin sää edistää koivun kukintaa, mikä saattaa aiheuttaa yllättäviä oireita myös niille, joita ei ole virallisesti todettu allergikoiksi.

Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön dosentin Annika Saarton mukaan siitepölytilanne tulee olemaan lähipäivinä erittäin vaikea Etelä- ja Keski-Suomessa.

– Siitepölytilanne on pahentunut viikonlopun jälkeen. Turun seudulla siitepölymäärät ovat kohonneet erittäin runsaiksi ja sama tilanne on Uudellamaalla. Läheskään kaikki koivut eivät vielä edes kuki. Siitepölytilanne tulee olemaan lähipäivinä erittäin vaikea maan etelä- ja keskiosissa. Vähän koivun siitepölyä leviää myös pohjoiseen, Saarto kertoo.

– Tästä on tulossa poikkeuksellisen paha aika allergikoille. Oireita voivat saada myös ne, jotka eivät tavallisesti reagoi siitepölyyn. Erittäin suuria koivun siitepölymääriä on luvassa lähipäivinä maan etelä- ja keskiosiin.

Koivun siitepölytilanne muuttuu torstaihin mennessä erittäin runsaaksi maan keskiosia myöten.­

Saarton mukaan koivun kukinnan huippupäivinä siitepölymäärät kohoavat erittäin runsaiksi lähes joka vuosi, mutta viime vuonna kukinta oli heikkoa. Tänä vuonna tilanne on kuitenkin toinen.

– Siitepölyseurannan historian suurin siitepölypitoisuuden vuorokausikeskiarvo todettiin Helsingissä 28.4.2014. Ilmassa oli silloin lähes 34 000 siitepölyhiukkasta kuutiometreissä ilmaa. Luulen, että lähipäivinä siitepölymäärät nousevat maan eteläosissa useisiin tuhansiin. Saa nähdä, päästäänkö lähelle ennätyksiä, Saarto pohtii.

Kun koivun kukinta päättyy, vuorossa ovat heinät. Heinien kukinta alkaa Saarton mukaan tyypillisesti Lounais-Suomessa toukokuun puolivälissä, mutta nyt kukinta on hieman myöhässä. Heinälajeja on useita kymmeniä, mikä tekee kukintakaudesta kokonaisuudessaan pitkän.

Tutkimuksen mukaan siitepölylle altistuminen heikentää immuunijärjestelmän puolustusreaktiota tiettyjä kausiluonteisia hengitysteitä infektoivia viruksia vastaan.­

Maaliskuussa kerrottiin tuoreesta tutkimuksesta, jonka mukaan siitepöly voi lisätä koronatartunnan riskiä.

Tutkimuksen mukaan siitepölylle altistuminen heikentää immuunijärjestelmän puolustusreaktiota tiettyjä kausiluonteisia hengitysteitä infektoivia viruksia vastaan. Ilmiö ei ole yhteydessä siitepölyallergiaan, vaan siitepölyaltistus itsessään voi heikentää kehon kykyä torjua viruksia.

Saarto muistuttaa, että myös tutkimuksessa tuotiin esiin suojaavamman maskin käyttö silloin, kun siitepölymäärät ovat korkeita.

– Ilmiö ei sinänsä liity allergiaan, vaan koskee myös niitä, jotka eivät ole allergikkoja. Myös kyseisessä tutkimuksessa tuotiin esiin se, että varsinkin siitepölypitoisuuksien huippupäivinä on suositeltavaa käyttää suojaavampaa FFP2-maskia.

– Suosittelen harkitsemaan suojaavamman maskin käyttöä, joka suojaa paremmin sekä koronavirukselta että siitepölyltä, Saarto sanoo.

Saarto muistuttaa, että moni siitepölyallergikko sairastaa myös astmaa. Siinä mielessä astma-allergikot kuuluvat riskiryhmään ja heidän tulisi olla erityisen huolellisia ja varovaisia koronan suhteen.

– Koivun runsas kukinta voi aiheuttaa yllättäviä oireita myös niille, jotka eivät ole aiemmin kärsineet siitepölystä. Koronatesteihin voi olla lähipäivinä tunkua, kun ei tiedetä, onko kyseessä allergia vai koronavirus. Testaus on tietysti järkevääkin, sillä allergian ja koronan oireet ovat ihmisillä niin samanlaisia.

Miten allergiaoireet voi erottaa koronaoireista?

Allergia-, Iho- ja Astmaliiton asiantuntijan Kaisa Toikon mukaan joitakin keinoja on, mutta korona-aikana ei voi olla liian varovainen. Siksi koronatestissä kannattaa käydä matalalla kynnyksellä.

– Ei voida luokitella mitään selkeää oiretta, joka erottaisi allergian koronaviruksen aiheuttamasta taudista. Osa oireista on päällekkäisiä ja myös astmaatikolla voi olla hengenahdistusta, Toikko sanoo.

– Antihistamiini ei kuitenkaan koronaoireisiin auta. Jos oireet helpottavat ja katoavat allergialääkityksellä nopeasti, on hyvin todennäköistä, että kyseessä on siitepölyallergia. Myöskään silmien kutina ja vuotaminen eivät tiettävästi koronaoireisiin kuulu. Tässä tilanteessa kannattaa kuitenkin hakeutua matalalla kynnyksellä koronatestiin varmuuden vuoksi.

Näillä yksinkertaisilla keinoilla helpotat allergiaoireita

Lääkitys on allergiaoireiden helpottamisen ydinkeino.­

1. Muista lääkitys

Toikko painottaa, että lääkitys on allergiaoireiden helpottamisen ydinkeino. Jos allergiaoireita saa voimakkaasti myös sisätiloissa, lääkitystä kannattaa tehostaa. Tulevaisuutta ajatellen voimakkaasti oireilevan allergikon kannattaa keskustella lääkärin kanssa myös siedätyshoidon aloittamisesta.

Keskipäivällä siitepölyä on eniten.­

2. Älä tuuleta kotia keskipäivällä

Kodin tuuletus kannattaa Toikon mukaan tehdä aikaisin aamulla tai myöhään illalla, jolloin siitepölyä on ilmassa vähiten. Keskipäivällä siitepölyä on eniten. Lisäksi kodin ilmastointikanavien suodattimet on ollut syytä vaihtaa. Tuuletusikkunoihin voi myös asentaa suodatinkankaita.

Siitepöly voi tarttua ulkona pyykkeihin herkästi.­

3. Vähennä pyykkien ulkokuivatusta

Jos on tavannut kuivattaa lämpimillä ilmoilla pyykkejä ulkona, kannattaa voimakkaasti oireilevan allergikon kuivattaa pyykit sisätiloissa. Siitepöly voi tarttua ulkona pyykkeihin herkästi ja kulkeutua niiden mukana sisätiloihin. Toikko muistuttaa, että täysin siitepölyn kulkeutumiselta sisätiloihin ei kuitenkaan voi välttyä.

FFP2-hengityssuojain ehkäisee siitepölyn kulkeutumista hengitysteihin.­

4. Käytä FFP2-hengityssuojainta

FFP2-suojaimella on tehokas pienhiukkasten suodatusteho. Se ehkäisee siitepölyn kulkeutumista hengitysteihin. Allergikon kannattaa käyttää tätä hengityssuojainta ulkotiloissa liikkuessa.

Huuhtelu kostuttaa kuivia limakalvoja.­

5. Kokeile nenäkannua

Sarvikuononakin tunnettu nenäkannu on tarkoitettu nenän huuhteluun suolavedellä. Huuhtelu kostuttaa kuivia limakalvoja ja helpottaa flunssan, poskiontelotulehduksen ja siitepölyallergian oireita.

Siitepöly voi kulkeutua hiusten mukana lakanoihin.­

6. Peseydy päivittäin

Pese hiukset ja iho päivittäin, jotta niihin tarttunut siitepöly huuhtoutuu pois. Siitepöly voi kulkeutua hiusten mukana lakanoihin, jos sitä ei huuhdo pois ennen nukkumaanmenoa.