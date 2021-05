Ensi kesäksi odotettavissa ennätyksellisen runsaita seksin purkauksia: ”Tiettyjä merkkejä on...”

”Ensi kesään kohdistuu monenlaisia odotuksia”, arvioi kokenut seksologi.

Ilmassa on nyt merkkejä, että kesästä 2021 tulee kaikkien aikojen seksikesä tai ainakin mielentilaltaan helteisin miesmuistiin.

Naisia unohtamatta.

Suursäätila muistuttaa joulukuuta 1944, jolloin seurauksena oli kaikkien aikojen syntyvyysbuumi yhdeksän kuukautta myöhemmin.

Silloin kotiutettiin armeija, nyt puretaan koronarajoituksia ja rokotukset edistyvät, mikä saanee kansalaiset todennäköisesti enenevässä määrin koskettelemaan toisinaan, jopa yhden illan vanhoja tuttaviaan.

– Mielenkiintoinen kesä on tulossa monessa suhteessa, arvioi kokenut seksologi Osmo Kontula.

– Tiettyjä merkkejä on...

Seuranhakupalvelu Tinderin omistavan Match Groupin toimitusjohtaja Shar Dubey ennakoi viime viikolla ”erittäin vahvaa toista vuosineljännestä”.

– Ensi kesään kohdistuu monenlaisia odotuksia, Kontula myöntää, mutta korostaa olevansa tutkija, ei ennustaja.

Nähtäväksi siis jää, kuten pääkirjoitustoimittajat tapaavat sanoa – ja tietysti moni harrastaa seksiä mieluiten katseilta piilossa.

Koronaan väsyneet ovat jo hyvän aikaa puhuneet aiheesta kuin edesmenneen kansanedustaja Toni Halmeen takapuolen tatuointia siteeraten: Exit only.

Esivalta on alkanut purkaa rajoituksia.

Suomen yllä yli vuoden maannut pandeeminen matalapaine saattaa kesällä purkautua kuin sata salamaa löisi miljoona volttia.

E-pillerin läpimurtoon tapahtui 1960-luvulla.­

Jos ajatellaan seksiä ja ensi kesää, mieleen tulee rinnastaa yltyvä koronarokottaminen e-pillerin läpimurtoon 1960-luvulla. Ne ovat kaksi lääketieteellistä keksintöä, jotka muuttivat maailmaa.

– Nuoret saavat rokotuksen vasta loppukesästä jos silloinkaan, Kontula hiukan toppuuttelee.

Toisaalta hän muistuttaa, että jos seksuaalienergiaa on runsaasti, kuten nuoremmilla usein on verrattuna ikäihmisiin, ihminen on valmis ottamaan riskejä.

Virallisen ”rakkauden kesän” titteliä kantaa tällä hetkellä kesä 1967, joka muistetaan avarakatseisesta ja laaja-alaisesta yhdyntäelämästä, kaikenkarvaisista hipeistä, ketojen kukkasista hiuspörröissä, mehiläisistä ja paljain rinnoin rockfestareilla karkeloivista naisista.

Tuulahduksen hippikesästä toi Suomeen Free the Nipple -kampanja, joka ei ehtinyt ennen koronan puhkeamista ottaa tulta rintaliiveihinsä. Ensi kesä on sillekin uusi mahdollisuus.

Joutuuko Wikipedia syksyllä lisäämään Rakkauden kesä -hakusanaan vuosiluvun 2021? Ei varmasti maailmalla, mutta ehkä Suomessa.

Mutta ei nuolaista mitään, ennen kuin karhu on kaadettu. Joku saattaa vielä muistaa, kuinka jo viime kesästä ennustettiin ”rakkauden kesää”.

– Se jäi sitten väliin, tokaisee historiantutkija Marko Tikka.

– Nyt on vitsailtu, että kevät 2020 oli talvisota, jota seurasi kesällä välirauha ja sitten alkoi jatkosota, josta ei ollut tulla loppua ollenkaan, kun tuli aina uusia aaltoja...

Rinnastus jatkosotaan on kiinnostava. Etenkin, kun Suomi on kärsinyt pitkään alhaisesta syntyvyydestä.

Tampereen yliopiston historiantutkijat Marko Tikka ja Seija-Leena Nevala.­

Kun jatkosota päättyi syksyllä 1944 välirauhaan, alkoi kenttäarmeijan kotiuttaminen.

Professori Henrik Meinander on kirjassaan Suomi 1944 kuvaillut, kuinka yhdeksän kuukautta myöhemmin ”kaikesta kiimasta ja elämänilosta oli tuloksena voimakas syntyvyyden kasvu”.

Rauhan töihin palanneet sotilaat siittivät joulukuun 1944 kolmen ensimmäisen viikon aikana raskaaksi enemmän naisia kuin koskaan sitä ennen tai sen jälkeen Suomen historiassa. 24. elokuuta 1945 syntyi 495 lasta, mikä on yhä päiväkohtainen Suomen ennätys.

Sota-aikana säädettyä tanssikieltoa alettiin purkaa loppusyksystä 1944. Vuodenvaihteessa tanssiminen oli täysin vapaata.

Samaan suuntaan ollaan nyt viemässä korona-Suomea.

Marko Tikka julkaisi vuosi sitten Seija-Leena Nevalan kanssa tutkimuksen Kielletyt leikit, joka kertoi tanssin kieltämisen historiasta vuosina 1888–1948.

Toisen maailmansodan päättymistä Euroopassa juhlistettiin toukokuussa 1945 Helsingin Rautatientorilla suurtanssiaisilla.­

Tikka muistuttaa, kuinka toisen maailmansodan päättymistä Euroopassa juhlistettiin toukokuussa 1945 Helsingin Rautatientorilla suurtanssiaisilla.

Torilla tavattiin.

– Silloin tori oli tungokseen asti täynnä tanssivia ihmisiä. Missä ja milloin ne päätösbileet ovat nyt, Tikka kysyy.

Kevään 1945 suurtanssiaisten lähin vastine on toistaiseksi ollut Helsingin jättiterassi, joka oli vuosi sitten Senaatintorilla ja ensi kesänä Kasarmintorilla.

Korona-aikana yksi megatrendi on ollut kosketuksen puute: puhe siitä, yhteinen suru, ihmisen ikävä toisen luo.

– Moni on kärsinyt. Patoutunutta tarvetta on varmasti valtavasti, arvioi seksologi Kontula.

– Mutta se vaihtelee hyvin paljon ihmisten välillä, miten kukin uskaltaa ylittää kynnyksen ja siirtyä käytännön toteutukseen.

Kontulalta on tulossa kesäkuussa tutkimus koronasta ja seksistä.

Väestöliiton tutkimusprofessori Osmo Kontula.­

Marko Tikka näkee koronan väistymisen ja sodan päättymisen olevan rinnastuksena ”aika massiivinen”, mutta löytää tiettyjä yhteisiä elementtejä.

– Nuoriso on väsynyt poikkeusoloihin ja haluaa bilettää. Tämä on ollut meidän aikanamme poikkeuksellinen kokemus. Olisi erikoista, jos nuoriso ei ensi kesänä ottaisi iloja irti, monellakin tavalla.

Vaikka koronakin sulki tanssiravintolat, sodan ajan tanssikiellossa kyse oli ihan muusta.

– Koronarajoitukset ovat järkeenkäypiä, sota-ajan tanssikiellossa isoin tekijä oli moraalinen, Tikka vertaa.

– Haluttiin pitää nuoriso ja naiset kurissa, etteivät he mene viettämään sitä rakkauden kesää kenen kanssa tahansa.

Koronan ravintolarajoitukset ovat olleet perusteiltaan epidemiologisia, eivät seksologisia.

Yhtä kaikki, kun koskettamisen rajoituksia nyt puretaan, moni kansalainen kysyy tai vähintään miettii itse tykönänsä, saako ensi kesänä seksiä helpommin kuin koskaan ennen rauhan aikana itsenäisessä Suomessa?

Ja onko seurauksena lapsibuumi?

Baarit aukeavat. Meininki vapautuu höveliksi. Sääkin saattaa olla helteinen, mielentila seksologinen. Ihmiset eivät enää pelkää toisiaan. Aletaan olla lähekkäin. Kosketellaan. Rakastellaan. Kuiskaillaan hempeitä lähellä korvaa sen sijaan että huudeltaisiin asiallisuuksia turvavälin päästä.

Riisutaan maskit. Ja ehkä kaikki muukin. Suomi alkaa svengata ikivihreiden iskelmien sanoin ja sävelin.

Ottaa hameeni pois ja pikkuhousutkin pois. Avaa pienet reidet vie pientä sormea ylös ja alas, lauloi Mari Rantasila.

Kukin tavallaan, yksin tai kaksin tai moninaisesti, Suomi elää taas Auringossa.