Helteinen Hyvinkää iloitsi tittelistä Suomen lämpimimpänä paikkana: ”Kuohuviini on jo kylmässä”

Hyvinkään Hyvinkäänkylä oli tiistaina Suomen lämpöisin paikka. Hellerajakin meni rikki, lämpöä oli 25,3 astetta.

Lämpö vyöryi Keski-Euroopasta Suomeen lopulta siihen malliin, että Suomessakin koettiin ensimmäinen hellepäivä jo 11. toukokuuta – eli harvinaisen aikaisin.

Lämpimin seutu osui keskiselle Uudellemaalle. Hyvinkään Hyvinkäänkylässä mitattiin iltakuudelta 25,3 astetta ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla tuntia aikaisemmin 25,1 astatta.

Kaisu Kyllönen aikoi nauttia ensimmäisen hellepäivän illasta terassilla kuohuviinin lomassa.­

Osalle hyvinkääläisistä Suomen lämpimimmän paikan kunnia tuli yllätyksenä.

– Kuulin radiosta, että jossain päin on helleraja mennyt rikki. Ai, se oli täällä? Vautsi, paikallisesta elintarvikeliikkeestä iltaseitsemän jälkeen tullut Kaisu Kyllönen ilahtui.

– Kyllä sen on huomannutkin, että tiistaina oli tosi lämmin. Mutta ihanaltahan se vain tuntuu, Kyllönen lisäsi.

Kyllösellä oli vielä tarkat suunnitelmat lämpöä tihkuneelle loppuillalle.

– Putsasin just terassin. Aiomme istua siellä iltaa, kuohuviini on jo kylmässä, Kyllönen hymyili.

Pyörälenkin lomassa jäätelöt kaupasta hakeneet Outi Laaksomies ja Hannu Malinen nauttivat hekin lämmöstä. Muistissa oli vielä viime viikon perjantain +5 lämpöastetta ja vesisade.

Tällaisissa maisemissa vietettiin tiistain lämpöisimmät hetket.­

– On aina mahtavaa, kun talven jälkeen tulee lämmintä, Laaksomies sanoi.

– Kyllä tämän lämmön tunsi ihan iholle asti. Kun lähtee pyöräilemään, eihän se niin mukavaa vesisateessa ole, Malinen lisäsi.

Jäätelö maistui myös Aleksanderille (vas.), Nicholasille ja Islalle, jotka isoäiti Sari Rihu toi hellepäivän herkuille.­

Jäätelö oli kova sana myös Sari Rihulla, joka toi lastenlapsensa Aleksanderin, 2, Islan, 4, ja Nicholasin, 6, jätskille.

– En tiennytkään, että Hyvinkää oli tiistaina Suomen lämpimin paikka. Tulimme nauttimaan jäätelöt, kun lasten vanhemmat olivat taloyhtiön yhtiökokouksessa. Nämä ovat ensimmäiset ulkojäätelöt mummon kanssa tänä vuonna, Rihu sanoi.

Lapsille on lisää herkkua luvassa keskiviikkona, kun edessä on retki Korkeasaareen.

– Kyllähän tämä lämpö oikein mukavalta tuntuu, kun on pitkä talvi takana, Rihu sanoi.

Rihu harmitteli sitä, että Hyvinkää on niin kuivaa ja vesiniukkaa aluetta, että vilvoittavien vetten äärelle on matkaa. Usmin uimarannalle on Hyvinkäänkylästä matkaa seitsemisen kilometriä ja Sääksin uimarannalle Nurmijärven puolelle lähes 20.

Julius Käkönen, 4, pääsi ulkoiluttamaan Roki-koiraa.­

Myös Paula Kanerva ja Petri Käkönen olivat lähteneet nauttimaan lämpimästä illasta lastensa Jasminin, 6, ja Juliuksen, 4, kanssa. Mukana oli myös coton de tulear -rotuinen Roki-koira.

– Toivottavasti tulee hyvä kesä, niin ei ärsytä olla Suomessa, kun matkoillekaan ei pääse, Kanerva sanoi.

– Kummoisia kesäsuunnitelmia ei ole. Petrillä ei ole lomaa ollenkaan, minä lähden ehkä käymään Lapissa, Kanerva jatkoi.