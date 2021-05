Reijo Ruokasen kolumni: Ministeri, joka pelkää matematiikkaa

Ministerillä ei ole nokan koputtamista korkeakoulujen valintapäätöksiin, kirjoittaa Reijo Ruokanen.

”Mielestäni tässä pitäisi olla valmiuksia nopeisiinkiin toimenpiteisiin, kun tiedetään, miten tätä lähdetään korjaamaan. Se ei ole yksin ministeriön päätettävissä, vaan vaatii tietysti yhteistyötä korkeakoulujen kanssa.” Näin arvioi opetusministeri Jussi Saramo Yleisradion haastattelussa 10.5. matematiikan merkitystä korkeakoulujen opiskelijavalinnassa.

Saramo valehteli. Asia ei näet ole lainkaan opetusministeriön päätettävissä.

Yliopistot ja korkeakoulut päättävät valintakriteereistään itse. Opetusministeriö voi kannustaa harkintaan ja edistää keskustelua, mutta siihen se rooli jää.

Saramon mieltä painaa se, että matematiikkaa opiskellaan nyt lukioissa ”hampaat irvessä”, vaikka matematiikka ei aina kiinnostaisikaan.

Onko ministerin huoli perusteltu?

Yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijavalinta uudistui 2018–2020. Pääsykokeiden merkitystä kevennettiin ja ylioppilastutkintotodistuksen merkitys kasvoi. Samalla muiden muassa matematiikan painoarvo nousi.

Valtion taloudellinen tutkimuslaitos VATT on tutkinut uudistuksen vaikutuksia. Etukäteen peloteltiin, että uudistus heikentää poikien asema entisestään, koska he pärjäävät lukiossa tyttöjä huonommin. Toisin kävi. Nyt korkeakoulutason jatko-opintoihin pääsee aikaisempaa enemmän miehiä ja poikia, osin pitkän matematiikan ansiosta.

Tämä kehitys jatkunee. Diplomi-insinöörikoulutuksen aloituspaikkojen määrä noussee viiteen tuhanteen ennen vuosikymmenen loppua. Nyt aloituspaikkoja on noin 3300.

Pitkän matematiikan opiskelleiden tarve siis kasvaa.

” Korkeakoulut pyrkivät parhaaseen mahdolliseen opiskelijavalintaan.

Valintauudistuksen myötä välivuosien määrä on myös vähentymässä, ja yhä useampi nuori jatkaa suoraan lukiosta korkeakouluasteelle. Tämä oli yksi uudistuksen tavoitteista.

”Korkeakoulutukseen pyrkiessä pitäisi olla nykyistä suurempaa hyötyä siitä, jos opiskelija on opiskellut hakemaansa koulutusalaan liittyvää oppiainetta toisella asteella”, ministeri toteaa.

En tiedä, mistä Saramo on johtopäätöksensä vetänyt. Korkeakoulut pyrkivät parhaaseen mahdolliseen opiskelijavalintaan ja niillä on parhaat edellytykset sellainen järjestää. Ja, kuten sanottu, ministerillä ei ole nokan koputtamista korkeakoulujen valintapäätöksiin.

Valintakriteereissä on toki kehitettävää. Ei esimerkiksi ole fiksua, että kun pyrkii opiskelemaan saksaa, pitkän matematiikan yo-arvosana antaa enemmän pisteitä kuin vastaava arvosana pitkässä saksassa.

Tilanne on silti selvästi parempi kuin ennen uudistusta, vaikka Yleisradion mukaan opetusministeri Saramo pitääkin nykytilannettä hälyttävänä. Jos ministeriä on siteerattu oikein, hälyttävää on ainoastaan hänen halunsa politikoida asialla. Vaalit ovat tulossa, mutta joku raja silti populismillekin.

Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.

www.tekniikanmaailma.fi