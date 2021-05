Lukioiden ja ammattioppilaitosten opiskeluhuoltopalvelut heikkenivät jyrkästi viime keväänä

Palvelujen saatavuutta on heikentänyt terveydenhoitajien ja lääkärien siirtäminen muihin tehtäviin sekä kuraattori- ja psykologipalvelujen tarjoaminen etäpalveluina.

Lukioiden ja ammattioppilaitosten lääkärin, terveydenhoitajan, psykologin ja kuraattoreiden palvelujen saatavuus heikkeni merkittävästi koronaepidemian ensimmäisen aallon aikana keväällä 2020. Tulokset käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Opetushallituksen tekemistä tiedonkeruista. Tiedonkeruuseen vastasivat viime syksynä lähes kaikki Manner-Suomen lukiot ja ammattioppilaitokset.

Vastausten perusteella lääkärin ja terveydenhoitajan palvelujen saatavuus heikkeni noin puolessa oppilaitoksista. Psykologipalvelujen saatavuus heikkeni noin joka neljännessä lukiossa ja noin joka kolmannessa ammatillisessa oppilaitoksessa. Kuraattoripalvelut supistuivat joka viidennessä oppilaitoksessa.

Tiedotteen mukaan lääkäripalveluita ei ollut lainkaan 16 prosentissa lukioista ja 14 prosentissa ammattioppilaitoksia keväällä 2020.

– On voinut olla sellaista vaikutusta, että jos opiskelija on jo ollut jonkun opiskeluhuoltopalvelun tai -tuen piirissä, vaikka niin, että hänellä on ollut säännöllisiä käyntejä kuraattorille tai terveydenhoitajalla, niin on mahdollista, että nämä käynnit ovat loppuneet. Tuki on siis voinut katketa, ja hän on jäänyt ikään kuin tyhjän päälle, THL:n ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola arvioi STT:lle.

Hietanen-Peltola muistuttaa, että korona-aika on lisännyt nuorten ahdistuneisuutta.

– Oppilaitoksen palvelut ovat opiskelijan näkökulmasta ne helpoiten lähestyttävät palvelut, joista voi mennä hakemaan apua, jos on vaikka paha olo. Ja jos siellä ei olekaan ollut sitä tuttua terveydenhoitajaa, niin onhan se iso juttu, kun nämä ovat ihan niitä ensi linjan palveluita.

Palvelujen saatavuutta on Hietanen-Peltolan mukaan heikentänyt terveydenhoitajien ja lääkärien siirtäminen muihin tehtäviin sekä kuraattori- ja psykologipalvelujen tarjoaminen etäpalveluina. Muutos on ollut samansuuntainen myös perusopetuksessa.

Opetushallitus muistuttaa tiedotteessaan, että opiskelijalla on oikeus terveydenhoitajan, lääkärin, kuraattorin ja psykologin palveluihin. Opiskelijalle tulee järjestää mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti kuraattorin tai psykologin kanssa viimeistään seitsemäntenä työpäivänä pyyntönsä jälkeen. Kiireellisessä tapauksessa keskustelu tulee järjestää samana tai seuraavana työpäivänä.

Terveydenhoitajan työaika tulee puolestaan järjestää niin, että opiskelija voi päästä vastaanotolle myös ilman ajanvarausta. Opiskelijalle tulee järjestää mahdollisuus saada arkisin virka-aikaan välittömästi yhteys opiskeluterveydenhuoltoon.

Kyselyssä kävi ilmi, että noin 90 prosentissa lukioista ja ammatillisen koulutuksen toimipisteistä on sovittu kevään 2020 poikkeusaikana, miten he pitävät yhteyttä niihin opiskelijoihin, jotka eivät osallistuneet etäopetukseen. Lukioissa tämä kuului yleisimmin opettajille ja ammatillisen koulutuksen toimipisteissä vastuuohjaajalle tai -opettajalle.

Tiedonkeruusta selviää, että opiskeluhuoltoryhmät kokoontuivat liian harvoin, jotta ryhmä pystyisi huolehtimaan kaikista sille asetetuista lakisääteisistä tehtävistä. Toiminnan järjestämisessä on vaihtelua toimipisteiden välillä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehitys pysähtyi lukioissa

Tiedotteen mukaan oppilaiden hyvinvointia, terveyttä ja yhteisöllisyyttä edistävän toimintakulttuurin pitkään jatkunut hyvä kehitys näyttää pysähtyneen. Tämä ei selity yksin koronaepidemialla. Lukioissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehitys on tiedonkeruun mukaan pysähtynyt, ja joissain lukioissa se on jopa vähentynyt.

Samalla erot oppilaitosten välillä ovat kasvaneet. Ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa vastaavaa muutosta ei ollut nähtävissä, ja hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta on osittain jopa parantunut.

Sen sijaan liikuntaa on lisätty sekä lukioissa että ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa opiskelupäivään. Yli puolet lukioista ja ammatillisen koulutuksen toimipisteistä ilmoitti, että sisäliikuntatiloja hyödynnetään opiskelupäivän aikana muulloinkin kuin liikuntatunneilla.

Puolet lukioista ja yli puolet ammattioppilaitoksista tekee yhteistyötä opiskeluterveydenhuollon kanssa opiskelijoiden liikkumisen edistämiseksi.

THL:n ja Opetushallituksen tiedonkeruut tehtiin syksyllä 2020.