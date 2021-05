Itä-Uudenmaan poliisi saanut useita ilmoituksia nuorten välisestä väkivallasta Keravalla

Tapahtumat liittyvät osittain toisiinsa, ja myös epäillyt tekijät ovat osin samoja, poliisi tiedottaa.

Itä-Uudenmaan poliisi tiedottaa, että poliisille on tullut useita ilmoituksia nuorten välienselvittelystä Keravalla. Poliisin mukaan ilmoituksia on tullut useista eri tapauksista, joissa Keravalla nuoriin on kohdistettu väkivaltaa.

Poliisin tietojen mukaan näissä tapauksissa ei ole kyse laajemmasta ongelmasta, vaan enemmänkin pienen joukon sisäisistä välien selvittelyistä, poliisi kertoo.

Sekä epäillyt tekijät että asianomistajat ovat pääasiassa alle 15-vuotiaita.

– Sen vuoksi heidän osaltaan tapahtumien jatkoselvitykset tehdään aktiivisena moniviranomaisyhteistyönä muun muassa poliisin ennalta estävän työn ja sosiaaliviranomaisten kanssa.

Osa epäillyistä tekijöistä on jo täyttänyt 15 vuotta, eli he ovat rikosoikeudellisesti vastuussa. Heidän osaltaan tapausten esitutkinta on poliisilla.

– Myös 15 vuotta täyttäneiden alaikäisten epäiltyjen osalta tapausten jatkoselvityksiä tehdään moniviranomaistyönä, poliisi kertoo.

Poliisi ei tässä vaiheessa tiedota tapauksista enempää.