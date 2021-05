Nuorten väkivalta puhutti A-Studiossa: ”Jos vastaan tulee iso porukka, voi olla ihan järkevää kaiken varalta vaihtaa kadun puolta”

Nuorten tekemät väkivallanteot ovat kuohuttaneet ja nousseet keskusteluun viime ja tämän vuoden aikana. Tilanne on herättänyt huolta myös poliisissa. Yleisesti Helsinkiä pidetään edelleen turvallisena kaupunkina.

– Kyllä, huolestuttaa. Viime vuoden lokakuusta tähän päivään alle 18-vuotiaiden tekemiä henkirikoksia ja törkeitä väkivallantekoja on täällä Helsingissä yhdeksän kappaletta komisario Katja Nissinen Helsingin poliisista sanoi Ylen A-studion haastattelussa maanantaina.

Haastateltujen nuorisotyöntekijöiden mukaan teräaseita tavataan aikaisempaa useammin nuorilla.

Helsingin kaupungin etsivän nuorisotyön toiminnanjohtaja Timo Kontio muistutti turvallisuuden olevan Helsingissä kuitenkin yhä hyvällä mallilla.

– Koettu turvallisuus ja tosiasiallinen turvallisuus ovat Helsingissä olleet pitkään paranemaan päin. Helsinki on tällä hetkellä turvallinen kaupunki, Kontio sanoi.

– Jos vastaan tulee iso porukka, silloin voi olla ihan järkevää kaiken varalta vaihtaa kadun puolta, Kontio lisäsi.

Komisario Katja Nissinen kertoi viime viikolla Ilta-Sanomille, että nuorisorikollisuuden määrä on yleisesti laskenut, mutta nuorten tekemät väkivaltarikokset ovat raaistuneet. Alaikäisten on myös kerrottu varustautuvan yhä useammin teräasein itsepuolustustarkoituksessa, ja julkisuudessa on lisäksi puhuttu nuorten jengiytymisestä. Nissinen sanoi myös tuolloin, että viime lokakuusta lähtien alaikäisten helsinkiläisten nuoreten tekemiä väkivallantekoja on ollut enemmän kuin pitkään aikaan ja että asiasta täytyy olla huolissaan.

– Mitä tulee jengiytymiseen, niin nuoret liikkuvat isoissakin ryhmissä, jotka viihtyvät esimerkiksi kauppakeskuksissa, mutta tämä ei tarkoita vielä, että kyseessä olisi rikoksia tekevä jengi, Nissinen sanoi.

Nissisen mukaan suurimmassa osassa nuorisoporukoista ei tehdä rikoksia, vaan kyseessä on vain tavallista ajanviettoa kaveriporukassa. Poliisi pyrkii parhaansa mukaan ennaltaehkäisemään nuorten liukumista rikoksen tielle, ja jos rikoksia tehdään, pyritään rikoksen kierre katkaisemaan. Nissinen muistutti IS:n haastattelussa, että apua on aina tarjottava myös mahdollisille uhreille sekä nuorten perheille.

Huolta asiantuntijoissa aiheuttaa erityisesti se, että teräaseet ovat olleet näkyvästi läsnä monissa julkisuuteen tulleissa nuorten väkivaltarikoksissa. Esimerkiksi lokakuussa 15-vuotias tyttö löi Helsingissä poliisia hedelmäveitsellä useita kertoja. Viime syksynä 16-vuotias poika puukotti Kirkkonummella kahta miestä eri tilanteissa noin viikon sisällä toisistaan.

Tuorein runsaasti julkisuutta saanut tapaus on huhtikuulta, kun 16-vuotiasta poikaa epäillään 24-vuotiaan miehen taposta Helsingin Rautatieasemalla

Teräaseiden käyttö on nähty osaksi Britanniasta Suomeen jalkautunutta niin sanottua road man -kulttuuria, johon tietyn pukeutumisen lisäksi kuuluu teräaseiden kantaminen mukana.

– Se on huolestuttavaa kuten myös se, että veitsiä ollaan valmiita käyttämään, Timo Kontio totesi A-Studiossa maanantaina.