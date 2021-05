Näin Timo Soini muutti elintapojaan: paino putosi ja puku jäi väljäksi – ”En ole ilottomaksi ruvennut, päinvastoin”

Päivänpolitiikan taakseen jättänyt Timo Soini kertoo laihtuneensa pienillä muutoksilla.

Kun Timo Soini puki maanantaina pitkästä aikaa ylleen vanhan puvun, hän huomasi sen tuntuvan väljältä. Painoa on lähtenyt noin 12–13 kiloa pikkuhiljaa vajaan kahden vuoden aikana sen jälkeen, kun Soini jätti politiikan.

– Elämä kieltämättä maistuu aika mukavalta. Ja ruokakin maistuu, mutta sitä ei mene niin paljoa kuin ennen, Soini kertoo.

Soinin hoikistunut olemus kiinnitti huomiota käräjäoikeudessa, missä käsiteltiin maanantaina keväällä 2019 tapahtunutta välikohtausta. Hän kertoi tuolloin lyhyesti IS:lle kuulumisiaan ja kertoo kiinnittäneensä itsekin huomiota iltapäivällä julkaistun jutun kuvitukseen.

Jutussa oli Soinista sekä tuore kuva että otos kesältä 2018, kun Donald Trump ja Vladimir Putin vierailivat Helsingissä. Hänellä oli kuvissa yllään sama puku.

– Tajusin, että ei jukolauta, tuostahan puuttuu paljon. Kyllä se näköjään näkyy.

– Tässä menee pian garderobi uusiksi. On se osin jo mennytkin. Ei ihan kaikissa teltoissa voi enää esiintyä.

Paino on pudonnut pienillä muutoksilla, pikkuhiljaa omaksi iloksi. Soini ei noudata mitään erityistä dieettiä. Ruoan määrä on vain vähentynyt ja syömisen säännöllisyys lisääntynyt. Samalla hän on alkanut liikkua enemmän.

Soini kuvaa vuosiaan politiikan huipulla matalalennoksi paikasta toiseen. Puoluejohtajana tai ministerinä oloa hän vertaa myrkytystilaan. Sitä ei silloin huomaa, mutta johtavassa asemassa oleva poliitikko ei todella lepää lomallakaan. Vaikka olisi jalkapallo-ottelussa tai soutelemassa, alitajunta tekee töitä.

Ulkoministerikaudellaan Soini (ps/sin) oli neljän vuoden aikana yhteensä yli vuoden ulkomailla. Kun matkusti kymmenen kilometrin korkeudella milloin milläkin aikavyöhykkeellä, söi silloin kun oli aikaa ja sitä mitä sai.

– Siinä tulee turhaa syömistä. Kun on pitkällä 10–12 tunnin lennolla ja siihen tuodaan suolakalaa ja kolaa, kyllä sitä meneekin. Kun katsoo leffaa tai lukee kirjaa, huomaa yhtäkkiä, että siinä mäyhää, vaikkei ole nälkäkään.

Soini ei ole jättänyt ruokavaliostaan mitään kokonaan pois. Hän kertoo syövänsä hedelmiä, lihaa ja perunaa, mutta aiempaa vähemmän.

– Eilen tein jauhelihakeiton. Siinä oli porkkanaa, perunaa, purjoa, palsternakkaa ja 400 grammaa jauhelihaa, mutta sitä kaikkea muuta oli aika paljon enemmän, Soini kuvaa.

Tai jos ennen saunan yhteydessä saattoi ottaa kaksi kabanossia, nyt hän ottaa vain yhden. Toista tekee kyllä mieli, mutta hän jättää silti ottamatta.

– Olen kyllä aika kurinalainen tyyppi, jos jotain päätän, hän kehaisee.

– Enkä ole ilottomaksi ruvennut, päinvastoin. Eihän siitä mitään tule, ettei voi joskus tuplaa tai merkkareita syödä. En ole mikään protestantti sentään.

Liikunta jäi ministeriaikoina ”todella vähälle”.

Ministerikollega Alexander Stubb (kok) saattoi mennä aamukuudelta uimaan, Soini muistelee, mutta hänestä itsestään ei ollut liikkumaan ennen työpäivää. Mieluummin hän nukkui tunnin enemmän.

Nyt Soini kävellyt enemmän. Askelmittari asettaa tavoitteeksi 10 000 askelta, mutta jos kävely ei maistu, 5 000 tai 7 000 saa riittää. Se vastaa noin neljän kilometrin lenkkiä.

Sekin on kaksi kertaa niin paljon kuin ministerivuosina.

Kesäisin Soini ui paljon luonnonvesissä. Talviturkki lähti viime keskiviikkona Sastamalan Rautaveteen.

Painon putoamisen myötä kaikkea jaksaa nyt paremmin, kirjoittamistakin. Vetäydyttyään politiikasta Soini on kirjoittanut kaksi kirjaa.

Samalla uni on parantunut.

Soini kertoo nukkuneensa aina hyvin, mutta vähän. Matalalentovuosina hän saattoi nukkua neljä viisi tuntia yössä.

Kun aamulla heräsi, ”tietokone käynnistyi heti” eikä silloin saanut enää unen päästä kiinni. Ja jatkuva stressikin lihottaa, Soini uskoo.

Nyt tulee nukuttua kuusi seitsemän tuntia. Se riittää.

Selkeitä tavoitteita Soinilla ei painonpudotuksen suhteen ole ollut.

– En tätä niin paljon tätä kroppaani rakasta, ettenkö voisi vielä muutamasta kilosta luopuakin, hän sanoo.

– Niin pitkälle ei mennä, että lopuksi on pelkkä nenä tyynyllä. Sen verran täytyy pitää puoliaan, ettei pääse ihan tuuli heittelemään.

Eikä se vielä heittelekään. Painoa on jäljellä kolminumeroinen luku, mutta suunta on oikea.

– Ja kyllä tahtikin on ihan riittävä, että se jää pysyvästi pois.