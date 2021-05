Näin koronarajoitukset saattavat lähiviikkoina muuttua ja palvelut avautua

Valtakunnallisista korontorjunnan toimenpidetasoista luovutaan. Museoita ja kirjastoja avataan. Päätökset ravintolasulkujen lieventämisestä tehdään silti valtakunnallisesti.

Koronaepidemian torjunnassa luovutaan valtakunnallisista toimenpidetasoista, jotka astuivat voimaan maaliskuun alussa. Vastuu siirtyy yhä enemmän maakuntiin ja kuntiin. Syy on koronatilanteen helpottuminen.

Koronaviruksen torjunnassa noudatetaan lähiviikot rajoituksia ja suosituksia, jotka määräytyvät alueellisen epidemiatilanteen mukaan.

Merkittävä muutos on, että kirjastoja ja museoita voidaan avata ja aikuisten ryhmäharrastustoiminta ulkotiloissa voi käynnistyä.

Museot avaavat jälleen ovensa. Ilja Repinin teoksia on esillä Ateneumin taidemuseossa.­

Yleisötilaisuuksia voidaan ryhtyä järjestämään alueellisen tartuntatilanteen määräämissä rajoissa.

Niin sanotulla perustasolla olevissa sairaanhoitopiireissä tai kunnissa voidaan järjestää 50 hengen yleisötapahtumia. Turvavälejä noudattaen myös suuremmat tapahtumat voivat tulla kyseeseen.

Kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla julkisten tilojen käyttäjämäärä rajataan puoleen. Aikuisten sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta on yhä kielletty.

Yksityistilaisuuksien raja maksiosallistujakoko on 20 henkeä. Yleisötilaisuuksien raja on on vedetty sisätiloissa kymmeneen henkeen, mutta ulkotiloissa voidaan järjestää 50 hengen tilaisuuksia.

Leviämisvaiheessa olevilla alueilla kuuden henkilön kokoontumisrajoitus nousee 10:een henkilöön.

– Tämä raja on ehdoton, osastopäällikkö Satu Koskela STM:stä sanoi.

Ravintolatoiminnalle asetetut koronarajoitukset eivät sisälly alueelliseen päätöksentekoon, jota nyt lisätään.

– Ravintoloita koskevat rajoitukset tehdään edelleen valtakunnantasolla, toki epidemiavaihetta seuraillen, osastopäällikkö Satu Koskela STM:stä sanoi Valtioneuvoston infotilaisuudessa.

Ravintoloita koskevat rajoitukset tehdään valtakunnantasolla.­

Tiukimmista koronarajoituksista luopuminen on Koskelan mukaan mahdollista siksi, että suomalaiset ovat toimineet vastuullisesti.

– Annettuja ohjeita, suosituksia ja rajoituksia on noudatettu ja kontaktien määrät on saatu vähentymään. Kausivaihtelu ja rokotukset tulevat vähitellen tueksi.

Koskelan mukaan etäisyyksien noudattamisesta, kasvomaskien käytöstä ja hygieniasta on edelleen pidettävä huolta.

– Kun käymme nyt avautuvissa yleisötilaisuuksissa tai julkisissa tiloissa, on tärkeää toimia järjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti.

Etätyö- ja kasvomaskisuositukset pysyvät ennallaan, samoin esimerkiksi turvaväli- ja hygieniakäytännöt.

Alueellisten koronarajoitusten lupaviranomaisena toimivat Aluehallintovirastot (AVI) joita on kuusi kappaletta.

Ne perustavat arvionsa ennen muuta sairaanhoitopiirien tuottamaan tilannekuvaan epidemian kulusta yhdessä alueellisen ”koronanyrkin” eli kuntien ja ely-keskusten kanssa.

Koronaepidemian leviämisvaiheessa ovat tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan, Etelä-Karjalan, Päijät-Hämeen sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit. Kiihtymisvaiheessa ovat Länsi-Pohjan, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Ahvenanmaan sairaanhoitopiirit. Loput alueet ovat perustasolla.

Kunkin alueen toimivaltaiset viranomaiset tekevät päätökset rajoituksista ja suosituksista harkintansa ja lainsäädännön perusteella. STM painottaa rajoitusten purkamisessa suunnitelmallisuutta sekä monipuolista ja laajaa arviointia.

Rajoitusten purkamisessa on ministeriön mukaan otettava huomioon lapset ja nuoret ensin -periaate. Tiukempiin toimenpiteisiin voidaan joutua palaamaan, jos epidemiatilanne vaikeutuu.