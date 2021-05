Timo Soini laihtui yli kymmenen kiloa ja perusti firman nimeltä Soinin Pisnes Oy

Politiikasta vetäytynyt Timo Soini on laihduttanut toistakymmentä kiloa ja perustanut firman.

Timo Soini ei aio palata politiikkaan, mutta muuten 58-vuotiaan miehen kevääseen kuuluu hyvää. Hän on pudottanut painoaan ja perustanut uuden yrityksen.

Soini kommentoi kuulumisiaan IS:lle käräjäoikeuden istunnon tauolla maanantaina.

– Toistakymmentä kiloa on lähtenyt, Soini kertoi laihtumisestaan.

Painonpudotus etenee hänen mukaansa ”pikku hiljaa”. Konsteina ovat ruokavalio ja liikunta.

– Ja hyvä elämä, Soini lisää.

Entinen puoluejohtaja kertoo, ettei aio palata enää politiikkaan.

– Neljä puoluetta on kysynyt.

Silloinen ulkoministeri Timo Soini kuvattuna Donald Trumpin ja Vladimir Putinin vierailun aikaan Helsingissä kesällä 2018.­

Entinen ulkoministeri Timo Soini kuvattuna toukokuussa 2021.­

Soini on kirjoittanut jo kaksi kirjaa sen jälkeen, kun hän vetäytyi päivänpolitiikasta. Nyt hän kertoo perustaneensa uuden yrityksen, jonka toiminnan kunnollinen käynnistyminen odottaa koronatilanteen helpottumista.

Yrityksen nimi on Soinin Pisnes Oy. Se on rekisteröity kaupparekisteriin tämän vuoden helmikuussa. Päätoimialaksi on merkitty suhdetoiminta ja viestintä.

– Aion sen kautta hoitaa luennointia ja vastaavaa. Ennen koronaa kävin paljon luennoimassa ulkomailla, Itävallassa ja Unkarissa muun muassa, Soini kertoo.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa käsitellään välikohtausta, joka tapahtui Korsossa Vantaalla maaliskuussa 2019. Maalaismarkkinoilla äänestäjiä tapaamassa ollut Soini joutui syyttäjien mukaan pahoinpitely-yrityksen kohteeksi.