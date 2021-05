Sivin tytär kuoli pulkkamäessä – kipu lapsen kuolemasta ei ole hellittänyt

Siv Fagerlund kertoo ruotsalaisen Elämä käännekohdassa -sarjan kuudennessa jaksossa kolmivuotiaan tyttärensä Mimmin kuolemasta vuonna 1977.

Siv on käsitellyt suruaan 40 vuoden ajan.­

Oman lapsen kuolema on takuulla jokaisen vanhemman pahin painajainen. Kahdeksankymppinen suomenruotsalainen Siv Fagerlund kertoo ruotsalaisen Elämä käännekohdassa -sarjan kuudennessa jaksossa kolmivuotiaan tyttärensä Mimmin kuolemasta vuonna 1977.

Hän oli keväisenä päivänä tyttärensä kanssa pulkkamäessä, kun auto törmäsi lapseen, joka kuoli äitinsä syliin.

– Näin kuinka hänen katseensa sammui.

Puolituntisessa haastattelussa Fagerlund kertoo tyttärestään, onnettomuudesta ja sitä seuranneesta surusta.

– En minä selvinnyt, Fagerlund sanoo.

– Ei voi sanoa selvinneensä, jos menee rikki.

Kaksi vuotta Mimmin kuoleman jälkeen elämä koetteli jälleen, kun keskospoika kuoli synnytyssaliin.

Fagerlund sanoo, ettei hänen kehonsa ollut surulta vielä valmis uuteen lapseen.

Kuraattorina elämäntyönsä tehnyt Fagerlund sanoittaa tunteitaan taitavasti.

– Mimmi on mukana koko ajan. Ikään kuin valona. Mimmi voi olla mukana sellaisena kuin hän tuolla jossain on. Olen yhä Mimmin äiti. Missä Mimmi sitten onkin, olen hänen äitinsä, ja hän pysyy kolmivuotiaana. Mimmi ei ole kasvanut 45-vuotiaaksi. Hän on aina pieni, valoisa ja rakastaa meitä.

En ymmärrä, miten juontaja Anja Kontor kykenee haastattelemaan Fagerlundia itkemättä, vaikka hän toki on ammattilainen ja juontaa erittäin vaikeista elämäntilanteista kertovaa sarjaa.

Elämä käännekohdassa maanantaina Teema & Fem klo 18.30