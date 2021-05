Maanpuolustuskoulutusyhdistys pitää valtionavun maksamisen keskeytystä ylimitoitettuna toimenpiteenä.

Puolustusministeriö päätti keskeyttää Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle (MPK) myönnetyn valtionavustuksen maksamisen määräaikaisesti toukokuun ajalta.

Keskeytys johtuu siitä, että MPK:n valtionavustuksen käyttöä koskevassa taloushallinnossa ja raportoinnissa on puolustusministeriön tarkastuksissa havaittu puutteita. Tämän lisäksi MPK:n vuosiraportoinnin tiedoissa on ollut epätarkkuuksia.

Mitä nämä raportoinnin tiedon epätarkkuudet oikein tarkoittavat? Onko rahojen käytössä johdettu ministeriötä harhaan?

– Tilanteen kokonaisarviointi on vielä kesken ja puolustusministeriö jatkaa neuvotteluja MPK:n kanssa tilanteen selvittämiseksi. Jatkotoimista päätetään tarkastuksen ja selvitystyön valmistuttua, ministeriön lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström kertoo.

– Valtionavustusta saadaan käyttää ainoastaan valtionavustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen. Valtionavustuksen maksatus voidaan keskeyttää, jos on perusteltua aihetta epäillä, että valtionavustuksen saaja ei ole pystynyt osoittamaan lain vaatimalla tavalla, miten rahat on käytetty. Ymmärrän kyllä, että järjestöjen mielestä kyseessä on kova toimi. Se on tehty väliaikaiseksi turvaamistoimeksi, hän sanoo.

Avustusta on myönnetty vuodesta 2020 lähtien noin 5 miljoonaa euroa vuodessa ja tätä ennen noin 2 miljoonaa euroa vuodessa.

MPK: Rahaa ei ole käytetty väärin

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:lle puolustusministeriön päätös valtionavun maksatuksen keskeytyksestä tuli ikävänä yllätyksenä.

MPK:n johto pitää keskeytystä ylimitoitettuna toimenpiteenä.

– Koko tarkastusprosessin ajan on saatu havaintoja vain toimintakulujen riittämättömästä kohdentamisesta eri koulutuksiin eikä siitä, että rahaa olisi esimerkiksi käytetty väärin, MPK:n toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen kertoo Ilta-Sanomille.

Laatikainen totesi aiemmin MPK:n tiedotteessa, että vaikuttaa siltä, että ”prosessissa lyödään kärpästä lekalla ja pahimmassa tapauksessa ajetaan kokonaan alas hyvin toimiva, 30 vuoden aikana yhdessä laajan järjestökentän kanssa rakennettu vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus ja operatiivinen kumppanuus Puolustusvoimien kanssa”.

Kyse on hänen mukaansa taloushallinnon tekniikkaan liittyvistä asioista. Päätöksestä huolimatta MPK kertoo pystyvänsä toistaiseksi jatkamaan toimintaa normaalisti.

Reserviläisjärjestöt: ”Syntyy valtava koulutusvaje”

Reserviläisjärjestöt julkaisivat kannanoton asiasta. Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto pitävät ministeriön päätöstä yllättävinä, koska liittojen saaman tiedon mukaan laillisuusvalvonnassa ei ole ilmennyt väärinkäytöksiä, vaan kyse on lähinnä kirjaustapoihin liittyvistä kysymyksistä.

Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo Pohjola ja Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aaro Mäkelä huolestuivat varsinkin koulutuksesta.

– Mikäli MPK:n toiminta keskeytyy, niin reservin koulutukseen syntyy valtava koulutusvaje, jota ei pystytä kokonaan muilla toimilla paikkaamaan, he kertovat lausunnossaan

Puolustusvoimilla on heidän mukaansa jo ennestään kertausharjoituksiin liittyvää koulutusvajetta koronapandemian takia.