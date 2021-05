Syytetty oli pukeutunut Soldiers of Odin -paitaan, kun hänet taltutettiin ulkoministerin kimpusta.

Poliitikko Timo Soinin (sin.) kimppuun käymisestä syytetty mies astuu oikeuden eteen Vantaalla maanantaina.

IS seuraa Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käsittelyä paikan päällä.

53-vuotiasta miestä syytetään Soiniin kohdistuneesta pahoinpitelyn yrityksestä. Hänen epäillään yrittäneen käydä Soinin kimppuun Vantaan Korsossa järjestetyillä Maalaismarkkinoilla maaliskuussa 2019. Hänen on epäilty yrittäneen lyödä ministeriä muovipullolla.

Soini oli tuolloin ulkoministeri. Hänen turvamiehinään toimineet poliisit ottivat päällekarkaajan kiinni ja painoivat maahan.

Mies teki vastarintaa. Tältä osin hänelle luetaan syytteet virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja pahoinpitelyistä.

Mies on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.

Teon motiiviin ei ole toistaiseksi saatu selkoa. Syytetyllä oli välikohtauksen sattuessa yllään äärioikeistoon kytkeytyvää katupartiojärjestöä Soldiers of Odinia tukenut paita.

Poliisi ei esitutkinnassa löytänyt näyttöä suunnitelmallisuudesta. IS kertoi tuoreeltaan silminnäkijähavainnosta, jonka mukaan mies oli huutanut, että Soini on ”petturi”. Esitutkinnassa on tarkentunut, että huuto olisi kuulunut ”maanpetturi”. Mies on kiistänyt huutaneensa petturuudesta.