MTV: Hallitus suunnittelee raideliikenteen avaamista Venäjälle jalkapallon EM-kisojen ajaksi

Suomen alkulohkon pelien toisessa isäntäkaupungissa Pietarissa koronatilanne on paikallismedian mukaan ollut viime päivinä pahenemaan päin.

Hallitus aikoo avata raideliikenteen Venäjälle jalkapallon EM-kisojen ajaksi, kertoo MTV:n uutiset tietoihinsa nojaten.

Kesä-heinäkuussa järjestettävien EM-kisojen ottelut on jaettu useisiin Euroopan maihin. Suomen alkulohkon pelit on määrä pelata Pietarissa ja Kööpenhaminassa.

MTV:n mukaan valtioneuvoston on tarkoitus päättää asiasta keskiviikkona valtioneuvoston yleisistunnossa.

Ajatus on, että kisaturistien olisi turvallisempaa matkustaa Venäjälle junalla kuin bussilla. Jalkapallofanien uskotaan koronasta huolimatta lähtevän sankoin joukoin seuraamaan Suomen miesten joukkueen ensimmäisiä EM-kisoja.

Ulkoministeriön yleinen matkustussuositus on edelleen, että tarpeetonta matkustamista tulee välttää. Suomalaisilla on kuitenkin edelleen oikeus poistua maasta ja palata takaisin, joten Pietarin kisaturisteille ei ole laillista estettä lähteä matkalleen.

– Ymmärrämme fanien halun päästä kannustamaan Huuhkajia, mutta samalla on hyvä seurata koronatilannetta ja toimia sen mukaisesti, totesi Pietarin pääkonsulaatin lehdistövirkamies Anna Kotaviita STT:lle.

Pietariin on tammikuusta alkaen päässyt myös lentäen. Raideliikenteen avaaminen vaatisi sääntöjen muuttamista myös Venäjällä. Kotaviidan mukaan tästä saatetaan tehdä päätöksiä kesäkuussa.

Pelipaikalla eli Pietarin stadionilla ei nyt voimassa olevien sääntöjen mukaan täytetä kuin puolet paikoista. Se tarkoittaa noin 30 000:ta katsojaa. Pietarilaismediassa on Kotaviidan mukaan spekuloitu, että täyttöastetta saatetaan nostaa. Normaalisti stadionilla on tilaa 60–68 000 katsojalle.

Kisaturistien määrästä ei tällä hetkellä ole vielä arvioita. Lippuarvontojen tulokset eivät ole vielä selvillä, ja kisojen lykkäys koronan takia on sotkenut monien fanien suunnitelmat.

Venäjällä on virallisten tietojen mukaan todettu yli 4,8 miljoonaa koronatartuntaa ja kuolemantapauksia on kirjattu yli 111 000, kertoo Johns Hopkinsin koronaseuranta. Lukujen epäillään kuitenkin olevan alakanttiin.

Uutissivusto Fontanka kertoi sunnuntaina, että viimeisen vuorokauden aikana Pietarissa on virallisten lukujen perusteella kirjattu 729 uutta koronavirustartuntaa ja 37 koronaan liittyvää kuolemantapausta. Tämä on merkittävästi vähemmän kuin vielä viime vuoden loppupuolella. Lehden mukaan koronaepidemia on kuitenkin kiihtynyt kaupungissa viime päivien aikana. Viranomaislähteiden mukaan koko Venäjällä ilmaantuvuusluku on 14 vuorokauden aikana ollut 81, Pietarissa 185.

– Pietarissa moni on sairastanut koronan. Rokotukset etenevät, mutta niitä on otettu vähemmän suhteessa Suomeen. On vaikea arvioida, miten tilanne tästä kehittyy. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan kolmas aalto on ovella, mutta miten se ilmenee, on liian varhaista sanoa, Kotaviita kertoo.

Rokotukset ovat edenneet hitaasti, sillä monet venäläiset ovat olleet vastahakoisia ottamaan kotimaista Sputnik-rokotetta. Pietarissa rokotettujen osuus on noin 10 prosenttia.

Venäjä vaatii ulkomailta tulevilta matkustajilta negatiivista koronatestiä, jonka on oltava alle 72 tuntia vanha.