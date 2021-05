Haagan liikenneympyrä Helsingissä kaventui Raide-Jokerin rakennustöiden vuoksi. Muuttuneet liikennejärjestelyt ovat voimassa syksyyn saakka. Ilmakuvat paljastavat, että ”Haagan jättiläinen” muistuttaa nyt muodoltaan päärynää.

Haagan liikenneympyrän ajojärjestelyt muuttuivat torstaina 6. toukokuuta. Haagan jättiläinen on Suomen liikenneympyröiden suuressa joukossa kaikkein suurin – autokoululaisten painajainen.

Yllä olevasta videosta näet ilmakuvat Haagan jättiläisen liikennejärjestelyistä.

Ennen liikennejärjestelyjen muutoksia alueen halkaisija oli ajoradat mukaan laskettuina noin 145 metriä.

Keskellä kasvaa pieni metsä, jota kiertää kolme kaistaa. Kaikki eivät välttämättä tule edes ajatelleeksi, että omaa suuntaa etsiessä tulee kiertäneeksi yllättävän tiheää ryteikköä.

Uudet liikennejärjestelyt pitävät Haagan jättiläisen solakassa kunnossa kesän yli.

Lohkopäällikkö Tapio Väisänen Raide-Jokeri-allianssista kertoo, että liikenneympyrä ei ole enää muodoltaan ympyrä.

– Se on ihan totta, että ympyrä on laihtunut. Se on ennemminkin päärynä.

Ajokaistat kulkevat uusien järjestelyjen myötä liikenneympyrän keskiosan kautta. Eliel Saarisen tielle käännytään jatkossa noin 40 metriä tavallista aiemmin.

Haagan liikennejärjestelyjä suunniteltiin viiden kuukauden ajan, kertoo lohkopäällikkö Tapio Väisänen Raide-Jokeri-allianssista­

Liikenneympyrästä pääsee edelleen ajamaan kaikkiin suuntiin, mutta ajokaistoihin on tullut paikoin muutoksia. Alueella on lisäksi 30 kilometrin tuntinopeusrajoitus.

Lohkopäällikkö Väisänen kertoo, että työmaa-alueita on useita samaan aikaan.

– Tällä hetkellä valmistelemme radan ylityspaikkojen rakentamista. Ratahan tulee tuolta Pitäjänmäentieltä aina kohti Huopalahtea koko ympyrän läpi. Tarkoitus on tehdä molemmat ympyrän ylityspaikat yhdellä kertaa. Teemme nyt näiden töiden valmisteluja.

Lisää muutoksia on tulossa tiistaina 11. toukokuuta. Siitä eteenpäin Vihdintien suuntaiselta rinnakkaiskadulta ei pääse kääntymään vasemmalle Eliel Saarisen tielle. Näin ollen rinnakkaiskadulta ei pääse Vihdintielle, vaan sille pitää ajaa Kauppalantien kautta.

Kauppalantie kulkee liikenneympyrän itäpuolella.

Eliel Saarisen tieltä ei puolestaan voi kääntyä vasemmalle edellä mainitulle Vihdintien rinnakkaiskadulle.

Etelä-Haagan Shellin luo pysäköinyt Heikki Arhippainen on odottanut uusia liikennejärjestelyjä mielenkiinnolla. Hän on paikallisia.

– Se on parempi, kuin mitä pelkäsin sen olevan. Ihmisillä tulee tietysti aina suunnattomia haasteita. En edes viitsi kertoa, mitä temppuja siellä tehdään. Tullaan esimerkiksi sisältä täysin ulos. Se on ollut aina vaikea.

Heikki Arhippainen kertoo, että autoilijat tekevät Haagan liikenneympyrässä selkeitä virheitä. Uusia liikennejärjestelyjä hän pitää yllättävän hyvinä.­

Uudet liittymäpaikat ja kaistamuutokset tulevat pysymään pääpiirteissään samanlaisina läpi kesän, lohkopäällikkö Väisänen kertoo.

– Itse ympyrään tulee vielä hyvin pieniä muutoksia. Ne eivät vaikuta kaistamuutoksiin tai lukumääriin millään tavalla. Tulee tällaisia liittymäsiirtoja, joissa muutamalla metrillä siirrytään.

Työmaa-alueita on sekä liikenneympyrässä että Eliel Saarisen tien varrella.

– Syys–lokakuussa on se hetki, kun on tarkoitus saada ympyrän ylityskohdat radan osalta valmiiksi siten, että voidaan palauttaa Haagan liikenneympyrä taas ympyrämuotoon.

Koko Raide-Jokerin rakennustöistä on tehty puolet. Kaksoisraidetta on rakennettu 9 480 metriä.