Saako rokotettua äitiä käydä katsomassa? Muistilista koronaturvalliseen äitienpäivään

Myös rokotuksen saaneiden tulee olla varovaisia, kertoo THL:n ylilääkäri Otto Helve.

Jo toinen äitienpäivä koittaa koronaepidemian aikana. Moni haluaa mennä tervehtimään äitiään tai isoäitiään, mutta kuinka sen voi tehdä koronaturvallisesti?

Nyt tilanne on siitä erilainen kuin vuosi sitten, että suuri osa vanhemmista ikäluokista ja riskiryhmiin kuuluvista on saanut ensimmäisen rokoteannoksen. Voiko tänä vuonna siis viettää äitienpäivää jo vähän rennommissa merkeissä?

– Tartuntoja on yhä paljon. Vaikka tilanne kokonaisuudessaan on selvästi helpompi kuin alkukeväästä, on tartunnantorjuntatoimia yhä tärkeä toteuttaa, myös äitienpäivänä. Tämä on tärkeää kaikkien kannalta – tällä huomioidaan tietenkin myös koronan aiheuttamalle vakavalle taudille erityisen alttiit henkilöt, eli iäkkäät ja he, joilla on jokin vaikealle taudille altistava perussairaus, Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) ylilääkäri Otto Helve kertoo sähköpostitse.

THL:n ylilääkäri Otto Helve muistuttaa turvallisista tavoista viettää äitienpäivää.­

– Rokotukset etenevät, mikä mahdollistaa torjuntatoimien purkamista toivottavasti myöhemmin, mutta kuten viime päivien nousu päivittäisten uusien tapausten määrässä osoittaa, sen aika ei ikävä kyllä ole vielä.

Mikäli siis mielii vierailulle äidin luo, tulee muistaa tutut ohjeet: maskien käyttö, turvavälit ja hyvä käsihygienia. Jos on pieniäkään oireita, tulee pysyä kotona, ja vaikka pirauttaa äidille onnittelupuhelu.

Mikäli sää sallii, ulkona on pienempi tartuntariski kuin sisätiloissa.

Alueelliset kokoontumisrajoitukset vaihtelevat tartuntatilanteen mukaan 6–20 hengen välillä. Tosin viranomaiset eivät suosittele pahimmilla alueilla ollenkaan yksityistilaisuuksia, ei myöskään perhetapaamisia.

Jos äiti tai isoäiti on jo saanut ensimmäisen rokoteannoksen, onko hänen tapaamisensa turvallista? Entä voiko rokotettua läheistä mennä tapaamaan hoivakotiin?

– Tällä hetkellä ohjeistus on sama sekä rokotteen saaneille että heille, jotka eivät vielä ole saaneet rokotetta. Vaikka koronarokotus vähentää viruksen tarttumista toiseen, se ei estä tartuntoja kokonaan, Helve vastaa.

– Ohjeistuksia muutetaan tiedon karttuessa. Mutta myös heidän, jotka ovat saaneet rokotuksen, on syytä olla varovaisia.

Iäkkäitä läheisiä tulee edelleen suojella tartunnalta, vaikka heidät olisi jo rokotettu.­

Torstain koronakatsauksessa sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki totesi äitienpäivän olevan kevään juhla, jolloin hyvin mielellään tavataan perheenjäseniä, myös iäkkäitä ja koronataudin suhteen riski-ihmisiä.

– Suuri osa on saanut rokotuksen, mutta me tiedämme, että yksilöllisesti rokotteen teho voi vaihdella. Kaikki eivät syystä tai toisesta ole kuitenkaan rokotusta toistaiseksi vielä saaneet tai ottaneet. Toivoisin, että näitä tapaamisia suunniteltaisiin etukäteen ja mietittäisiin se tapa, joka sopii kaikille ja joka toteuttaa turvallisesti edellisen sukupolven tai muiden läheisten tapaamisen. Muistetaan se, että rakkautta ja kiitollisuutta voi osoittaa myös turvallisella tavalla, Voipio-Pulkki sanoi.