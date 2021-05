Eksote pyytää poliisilta virka-avun jatkoa Imatran vastaanottokeskuksen karanteenivalvontaan

Jatkovirka-apua on pyydetty 16. toukokuuta saakka.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on pyytänyt Kaakkois-Suomen poliisilta jatkovirka-apua koronakaranteeniin ja -eristykseen määrättyjen henkilöiden valvomiseksi Imatran vastaanottokeskuksen alueella. Koska koronaepidemia vastaanottokeskuksessa jatkuu, jatketaan myös rajoitustoimia.

Suomen Punaisen Ristin vastaanottokeskuksessa Imatralla on tähän mennessä todettu koronavirustartunta 46 asukkaalla. Ensimmäiset tartunnat todettiin 23. huhtikuuta. Vastaanottokeskuksessa asuu 99 turvapaikanhakijaa.

Suurin osa sairastuneista on jo parantunut, ja jatkotartunnat ovat olleet pääosin perheiden sisäisiä. Parhaillaan sairastavat ovat eristyksessä ja sairastumisvaarassa olevat ovat karanteenissa, kertoi Eksote tiedotteessa lauantaina.

Poliisi on valvonut Eksoten pyynnöstä karanteenien ja eristysten noudattamista toukokuun 5. päivästä lähtien. Sopimus päättyy sunnuntai-iltana 9. toukokuuta. Jatkovirka-apua on pyydetty 16. toukokuuta saakka.

Poliisin apuun turvauduttiin, koska asukkaat eivät noudattaneet vastaanottokeskuksen henkilökunnan ohjeita ja pysyneet sisällä.

Imatran vastaanottokeskuksen joukkoseulonnassa löytyi muutama päivä sitten uusia koronatartuntoja.

– Osalla asukkaista on eritysaika loppunut, ja he saavat liikkua. Mutta kenellä on eristysaika tai karanteeni päällä, niin käännyttävät (poliisi) sinne takaisin sisälle, kertoi kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri Ville Verta lauantaina.

Määräys pysyä vastaanottokeskuksessa koskee käytännössä kaikkia muita paitsi koronaviruksen aiheuttamasta taudista parantuneita.

Poliisipartiot valvovat asukkaiden liikkumista vastaanottokeskuksen pihassa. Komisario Jarmo Junna Kaakkois-Suomen poliisista kertoi lauantaina, että tartuntatautilääkärin määräyksiä on noudatettu pääosin hyvin. Osaa on kuitenkin jouduttu sakottamaan.

– Siellä on yksittäisiä tapauksia, missä henkilö on poistunut alueelta ja häntä on jouduttu muistuttamaan sakkomenettelyllä, Junna sanoi.

Junnan mukaan poliisi päättää sunnuntaihin mennessä vastauksensa Eksoten valvontapyynnön jatkoon.