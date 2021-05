Tämä on Suomen koronatilanne nyt – katso lauantain tuoreimmat tiedot

Suomessa raportoitiin lauantaina 229 uutta koronavirustartuntaa.

Suomessa raportoitiin lauantaina 229 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu noin 2 950, mikä on noin tuhat vähemmän kuin sitä edeltävien kahden viikon aikana.

Tartuntojen ilmaantuvuus on laskussa valtaosassa sairaanhoitopiirejä. Ilmaantuvuudessa on kuitenkin suuria alueellisia eroja. Viimeisten kahden viikon aikana eniten tartuntoja 100 000 asukkaaseen suhteutettuna on todettu Päijät-Hämeessä (106), vähiten taas Keski-Pohjanmaalla (alle 3).

Pandemian alusta lähtien Suomessa on raportoitu lähes 89 000 tartuntaa. Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu kaikkiaan 922.

Yhteensä noin 1,9 miljoonaa ihmistä eli 34,2 prosenttia väestöstä on saanut Suomessa koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen. Toisen annoksen on saanut noin 204 000 ihmistä.

Ensimmäisen rokoteannoksen kattavuus on Suomessa nyt 34,2 prosenttia väestöstä ja toisen 3,7.

Miksi tartuntamäärät eivät romahda, vaikka 2 miljoonaa rokoteannosta jaettu?

Kahden miljoonan rokoteannoksen rajapyykistä huolimatta vahvistettujen koronavirustartuntojen määrä on viime päivinä jopa aavistuksen noussut, oletettavasti vapun kyläilyjen ja kokoontumisten seurauksena.

Miksi tartuntaluvut eivät sitten laske jyrkästi, vaikka jo kaksi miljoonaa annosta on annettu? Vaikka rokotekattavuus iäkkäimmässä väestönosassa alkaa olla erittäin korkea, yli 80 prosenttia, tautia pääosin levittävät ikäryhmät (20–50-vuotiaat) ovat suurimmalta osalta vielä rokottamatta.

Näin sanoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek MTV Uutisille.

– Niissä ikäluokissa, jotka levittävät virusta kaikista eniten, rokotekattavuus on nyt alle 20 prosenttia. Kun 20–40-vuotiaiden rokotekattavuus saadaan korkealle, sitten se alkaa näkyä kohtuullisen järeästi tartuntaluvuissa. Israelissa siihen vaadittiin 60 prosentin kattavuus, Nohynek sanoi Ilta-Sanomille.

Nohynek muistuttaa, että on hyvä pitää mielessä se, että epidemia ei ole vielä hetkeen aikaan ohi. Jos suositukset unohdetaan tai laiminlyödään, tartuntojen määrä kääntyy herkästi uudelleen nousuun.

– Ei saa tulla sellaista virhekuvitelmaa, että kyllä tämä jo tästä. Ei voi alkaa elää kuin pellossa, Nohynek painottaa.

THL:ltä on ensi viikolla tulossa uusia ohjeistuksia ensi viikolla tulossa uusia ohjeistuksia siitä, miten rokotus vaikuttaa esimerkiksi ihmisten keskinäisiin tapaamisiin.

Asiantuntija teki huolestuttavan havainnon Suomen koronaluvuista

Helsingin yliopiston tautiekologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo on huolestunut siitä, että koronatartuntojen määrät ovat jälleen kasvussa.

– Kolmena päivänä peräkkäin jo viime viikkoon verrattuna korkeampi tartuntamäärä. Huono merkki – toivottavasti epidemian kasvu jää lyhyeksi, Aivelo kirjoitti Twitterissä.

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sanoo tartuntojen kasvun olevan tarkasti seurattava asia. Samalla hän uskoo tuoreiden tartuntamäärien olevan mahdollisesti peruja vappuviikonlopulta.

– Katsoisin tässä vielä muutaman päivän lisää, miten tartuntamäärät kehittyvät.

Samalla hän toteaa, että isossa kuvassa pandemian aikana ei missään vaiheessa ole ollut kovin tasaista kyytiä, vaan kuoppia on mahtunut mukaan tartuntamäärien suhteen.

Tartuttavuusluku eli R-luku on Mäkijärven mukaan tällä hetkellä noin 0,75. Kun R-luku on alle yhden, tartuntojen määrä laskee. Kun se on yli yhden, tartuntojen määrä nousee.

– Ei se R-luku niin nopeasti muutu, hän viittaa mahdolliseen vapun aiheuttamaan piikkiin tartuntojen nousussa.