Onnettomuudessa on tullut henkilövahinkoja.

Porintiellä, Putajalta noin 2 kilometriä Poriin päin, on tapahtunut vakava liikenneonnettomuus.

Porintie on poikki, ja ruuhkaa on syntynyt.

Pelastustoiminta on käynnissä. Paikalla on useita pelastusyksiköitä, ja myös lääkintähelikopteri ja useita ensihoidon yksiköitä on saapunut paikalle.

Henkilövahinkoja on tapahtunut. Poliisi tiedottaa tilanteesta vähän myöhemmin.

IS seuraa tilannetta.