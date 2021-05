Tartuttavuusluku eli R-luku on tällä hetkellä noin 0,75.

Helsingin yliopiston tautiekologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo on huolestunut siitä, että koronatartuntojen määrät ovat jälleen kasvussa.

Aivelo twiittasi perjantaina madonlukuja, joista selviää tartuntamäärien nytkähdys.

– Kolmena päivänä peräkkäin jo viime viikkoon verrattuna korkeampi tartuntamäärä. Huono merkki – toivottavasti epidemian kasvu jää lyhyeksi, Aivelo kirjoitti.

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sanoo tartuntojen kasvun olevan tarkasti seurattava asia. Samalla hän uskoo tuoreiden tartuntamäärien olevan mahdollisesti peruja vappuviikonlopulta.

– Katsoisin tässä vielä muutaman päivän lisää, miten tartuntamäärät kehittyvät.

Samalla hän toteaa, että isossa kuvassa pandemian aikana ei missään vaiheessa ole ollut kovin tasaista kyytiä, vaan kuoppia on mahtunut mukaan tartuntamäärien suhteen.

– Nyt se hyvä vauhti alaspäin on hieman hiipunut.

– Ei saa päästää rukkasia putoamaan. Ei voi ajatella tässä kohtaa, että kyllä rokotukset kantavat.

Mäkijärvi muistuttaa, että vaikka rokotukset ovatkin edenneet jouhevasti, niin tartunnat jylläävät erityisesti nuorten keskuudessa.

Pitää muistaa, että se 70 prosentin rokotekattavuus on ajankohtainen heinäkuussa, eli vielä pitää rajoituksia ja koronaturvallisuutta noudattaa.

Tartuttavuusluku eli R-luku on Mäkijärven mukaan tällä hetkellä noin 0,75. Kun R-luku on alle yhden, tartuntojen määrä laskee. Kun se on yli yhden, tartuntojen määrä nousee.

– Ei se R-luku niin nopeasti muutu, hän viittaa mahdolliseen vapun aiheuttamaan piikkiin tartuntojen nousussa.

Viime aikoina rajoituksia on höllätty valtiovallan sekä alueellisten päättäjien toimesta ja samalla myös kesä lähestyy vääjäämättömästi.

Markku Mäkijärvi, ovatko testimäärät vähentyneet eli onko ihmisten kynnys hakeutua testeihin noussut, koska halutaan esimerkiksi nauttia pienistä rajoituksien vapauttamisista kuten terassilla käymisestä?

– Sitä mekin pelkäsimme, että ihmiset eivät enää malttaisi hakeutua pienellä kynnyksellä testeihin, mutta näin ei ole käynyt ja hyvä niin. Testimäärät ovat arkisin noin 5 000–7 000 välissä ja positiivisia näistä on noin 1,4 prosenttia.

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen on monelta osin samaa mieltä Mäkijärven kanssa. Sen Salminen kuitenkin myöntää, että tartuntojen nousu ja tasaantuminen ovat jossain määrin huolestuttavia.

– On kuitenkin liian aikaista sanoa onko kyseessä esimerkiksi vapun tuoma takaisku, joka jäisi väliaikaiseksi.

Hän uskoo kahden seuraavan viikon näyttävän, missä mennään. Salminen kuitenkin myöntää, että tartuntamäärien tasaantuminenkin antaa aihetta varovaisuuteen, kun yhteiskuntaa avataan ja rajoituksia puretaan.

– Jos kaikki aikuisten kohtaamispaikat ovat auki liian aikaisin, niin silloin takaisin kasvun käyrälle siirtymisen riski kyllä kasvaa.

Tapausmäärät ovat yhä hänen mielestään yhä varsin korkeat. Testimäärät sen sijaan eivät ole laskeneet merkittävästi, mitä hän pitää luonnollisesti hyvänä asiana.

Rokotukset vaikuttavat hänen mukaansa tautitilanteeseen jo positiivisesti vanhimmissa ikäluokissa, mutta eivät vielä kovinkaan paljon työikäisten tilanteeseen.

– Kesäkuussa varmaan alkaa jo olla enemmän vaikutusta.